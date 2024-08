Athletico-PR enfrenta Juventude para voltar a crescer na tabela do Brasileirão

Em meio às oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Athletico-PR busca se reequilibrar no Brasileirão após colecionar tropeços que o tiraram da briga pelas primeiras posições. O desafio deste domingo será diante do Juventude, que tem feito uma campanha até interessante para um clube que acaba de retornar à elite do futebol nacional. O jogo será iniciado às 18h, na Ligga Arena, em Curitiba (PR), pela 23ª rodada.

O Athletico venceu apenas um dos últimos cinco jogos e aparece fora da zona de classificação para a Copa Libertadores, com 29 pontos. Na última rodada, empatou com o Internacional por 2 a 2, no Beira-Rio. Na Sul-Americana, sofreu, mas largou na frente do Belgrano-ARG, ao vencer por 2 a 1, em casa.

O Juventude vem de derrota para o Internacional por 2 a 1, mas tem feito uma campanha interessante, com 25 pontos, fora da zona de rebaixamento. O objetivo do clube para este primeiro ano na elite é permanecer, visando alçar voos maiores na próxima temporada.

O Athletico-PR possui vantagem no retrospecto de 33 jogos disputados entre os dois times com 15 vitórias, enquanto o Juventude venceu nove vezes e outros nove jogos terminaram empatados. No primeiro turno, empate por 1 a 1.

A escalação do Athletico é uma incógnita. O técnico Martín Varini poderá poupar vários jogadores pensando no duelo de volta contra o Belgrano na Argentina, mas precisa dar uma resposta no Brasileirão.

O certo é o retorno do meia Zapelli, que cumpriu suspensão automática contra o Belgrano. Alguns jogadores podem ser preservados, como o volante Fernandinho, o zagueiro Thiago Heleno, o lateral Léo Godoy e o atacante Canobbio.

"Conseguimos uma boa vitória, que foi de muita importância para a gente. Vamos seguir trabalhando. Temos mais um jogo duríssimo pela frente, contra o Juventude. Precisamos vencer para dar um salto de qualidade no Campeonato Brasileiro, ainda mais por atuar ao lado dos nossos torcedores", afirmou o treinador.

Do outro lado, o Juventude tem uma série de desfalques. Os zagueiros Lucas Freitas e Rodrigo Sam estão lesionados, assim como o lateral Ewerthon, que sentiu um desconforto muscular diante do Internacional, e o meia Jean Carlos.

O atacante Lucas Barbosa, artilheiro do time com 11 gols, recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão automática. O trio de ataque deve ser formado por Marcelinho, Erick Farias e Ronnie Carrillo.

"Vamos corrigir o que precisa para voltar ao caminho das vitórias. Quando ganha, somos todos nós que comemoramos. Na derrota, a responsabilidade é de todos. Precisamos voltar a vencer, então que seja contra o Athletico", afirmou Jair Ventura.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR X JUVENTUDE

ATHLETICO-PR - Léo Linck; Madson, Kaíque Rocha, Gamarra e Fernando; João Cruz, Felipinho (Christian) e Zapelli; Cuello, Pablo (Di Yorio) e Julimar (Nikão). Técnico: Martín Varini.

JUVENTUDE - Gabriel; Ewerthon (Gabriel Inocêncio), Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Luís Oyama, Jadson e Nenê (Mandaca); Marcelinho, Erick Farias e Ronnie Carrillo. Técnico: Jair Ventura.

ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).

HORÁRIO - 18h.

LOCAL - Ligga Arena, em Curitiba (PR).