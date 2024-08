Balduccini bate recorde sul-americana nos 100m medley no encerramento do Troféu José Finkel

Presente nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, Stephanie Balduccini, de apenas 19 anos, vem aparecendo como um grande nome da natação e provou isso no último sábado, no encerramento do Troféu José Finkel, em Florianópolis. Ela bateu o recorde sul-americano dos 100m medley feminino ao finalizar a prova em 1min00s15.

"Sempre foi um sonho bater o recorde sul-americano, estou muito feliz e surpresa por ter sido nos 100m medley. É uma honra nadar com essas meninas nessa prova, não iria conseguir sem elas", disse.

Na prova que Balduccini levou o ouro, Giulia Carvalho foi prata com 1min00s19 e Fernanda Celidônio ficou na terceira colocação com 1min00s22.

Quem também foi destaque do Troféu José Finkel foi Maria Fernanda Costa, a Mafê, que foi eleita a atleta mais eficiente da competição e com o melhor índice. A nadadora quebrou o recorde sul-americano das provas de 200m e 400m livre e ainda venceu os 800m livre feminino.No masculino, o melhor índice técnico foi de Guilherme Caribé e a eficiência ficou com Caio Pumputis.

A competição serviu de seletiva única para o Campeonato Mundial de Piscina Curta, que acontecerá em dezembro em Budapeste, na Hungria.

A equipe brasileira que disputará o Mundial será definida nos próximos dias pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), que emitirá um comunicado oficial. Para se classificarem, os atletas deveriam atingir o índice apenas nas finais A da competição. Além disso, eles serão escolhidos de acordo com a posição no ranking mundial de piscina curta de 2022.