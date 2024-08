Ramón Díaz comemora chegada de reforços no Corinthians e promete 'seguir lutando'

Apesar do empate sem gols com o Fluminense, no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Ramón Díaz concedeu entrevista coletiva em tom otimista com a possibilidade do Corinthians deixar a zona de rebaixamento. O treinador destacou também a preparação para a Copa Sul-Americana, onde encara o Red Bulll Bragantino, na próxima terça-feira.

"Temos em dois dias outra partida importante. Sabemos jogar nestas situações, não perder a calma, não queremos polêmicas com a arbitragem, porque não corresponde. Foi uma situação rápida, mas estamos tranquilos. Vamos seguir lutando", disse.

O treinador aproveitou o momento para elogiar o grupo do Corinthians e comemorar a chegada de reforços. Ramón Díaz espera contar com o volante José Martínez, do Philadelphia Union, dos Estados Unidos, e com o atacante Héctor Hernández do Chaves, de Portugal, já na próxima semana.

"Temos que saber que não temos um grande plantel, numeroso. Há jovens que estão crescendo e dando o máximo. Estamos contentes com eles, o grupo está se recuperando, vamos ter duas incorporações muito importantes para reforçar. Temos em dois dias outra partida importante, assim que sabemos jogar nesta situação, sem perder a calma", afirmou o treinador, que teve o apoio de seu filho, o auxiliar Emiliano Díaz para falar sobre reforços.

"Creio que estamos avançados, mas até que assinem não posso falar. Por respeito a você e à torcida. Tem exames médicos... quando assinar, mas Fabinho e presidente estão trabalhando muito para trazer toda a gente que precisamos. Estamos tranquilos por ora", finalizou.

O empate tirou, até o momento, o Corinthians da zona de rebaixamento do Brasileirão. O time alvinegro subiu para o 16º lugar, com 22 pontos, um a mais do que o Vitória, que enfrenta o Cruzeiro na segunda-feira.

Passado o duelo com o Fluminense, o Corinthians passa a focar na Sul-Americana. Para chegar às quartas de final, precisa apenas de um empate contra o Red Bull Bragantino, já que saiu vencedor da partida de ida, fora de casa, por 2 a 1.