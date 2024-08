Renato Gaúcho admite saída do atacante Gustavo Nunes para clube da Inglaterra

Incomodado com a derrota do Grêmio para o Bahia por 2 a 0, no Alfredo Jaconi, no último sábado, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Renato Gaúcho fez uma revelação em tom de desabafo ao admitir a iminente saída do atacante Gustavo Nunes para o Brentford, da Inglaterra. Segundo o treinador, o jogador pediu para não ser titular por estar com a cabeça na negociação.

"O Gustavinho estava escalado, ia começar a partida. O Gustavinho teve uma proposta e está quase certa a saída dele. Ele me procurou e pediu pra não começar a partida por conta da transação entre os clubes. Respeitei a opinião dele, falei que ia deixar no banco e se precisasse durante o jogo ele ia entrar", afirmou o treinador.

Como prometido por Renato, Gustavo Nunes entrou no segundo tempo, mas não conseguiu impedir a derrota do Grêmio. Com apenas 18 anos, ele deve ir para o futebol inglês após defender o clube gaúcho em 39 partidas, com seis gols marcados e quatro assistências.

A derrota para o Bahia quebrou uma série de três vitórias consecutivas no Brasileirão e deixou o Grêmio no 14º lugar, com 24 pontos, três à frente do Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

O foco do Grêmio agora é na Libertadores. O time gaúcho vem de vitória, em Curitiba, por 2 a 1, sobre o Fluminense e precisa de um empate para avançar às quartas de final. O duelo de volta será nesta terça-feira, às 19h, no Maracanã.