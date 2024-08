Após ponto polêmico em Cincinnati, Djokovic cobra revisão por vídeo no tênis

Um dos principais tenistas do mundo e atual número 2 do ranking da ATP, Novak Djokovic foi mais um a pedir mudanças nas regras do esporte ao pedir por revisão de vídeo após o ponto polêmico que rendeu a vitória para o britânico Jack Draper diante do canadense Félix Auger-Aliassime pelas oitavas de final do Masters 1000 de Cincinnati, na última sexta-feira.

"É vergonhoso que não tenhamos replay em vídeo desse tipo de situação na quadra. O que é ainda mais ridículo é que não temos uma regra que permita aos árbitros de cadeira alterar a decisão original com base na revisão do vídeo que acontece fora da quadra! Todo mundo que assiste TV vê o que aconteceu no replay, mas os jogadores na quadra ficam "no escuro", sem saber qual será o resultado", disse Djokovic, que lembrou que Cincinnati não possui juízes de linha.

"Temos hawk-eye para chamadas de linha, vivemos no século 21 tecnologicamente avançado! Por favor respectivos Tours, garantam que esse absurdo nunca mais aconteça", completou o número 2 do mundo.

O lance que gerou tanta reclamação foi o ponto final marcado por Draper. O britânico venceu com um voleio. No entanto, a bola quicou no seu lado da quadra antes de cruzar a rede e cair do outro lado. Aliassime chegou a reclamar, mas o árbitro acabou validando o ponto e confirmando o triunfo do britânico.

Mais tarde, Draper acabou sendo superado pelo dinamarquês Holger Rune por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/2. Com isso, despediu-se do torneio nas quartas de final.