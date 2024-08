Napoli decepciona e leva 3 a 0 do modesto Verona na estreia no Italiano

Apesar de ter investido pesado para melhorar o desempenho nesta temporada, após ocupar apenas a décima posição no último Campeonato Italiano, o Napoli estreou no Nacional com derrota por 3 a 0 para o modesto Verona, neste domingo, no estádio Marcantonio Bentegodi. Livramento e Mosquera, duas vezes, anotaram para os anfitriões.

A derrota na estreia frustrou o torcedor do Napoli, que já tinha visto a equipe sofrer para avançar à segunda fase da Copa da Itália, passando pelo Modena apenas nos pênaltis, após um empate por 0 a 0, com um rendimento bem abaixo do esperado.

Neste domingo, a equipe comandada pelo técnico Antonio Conte tentou cadenciar o jogo no início. Embora controlassem a posse de bola, os visitantes não conseguiam encontrar espaços para penetrar na defesa do Verona e pouco arriscaram.

As oportunidades de gol surgiram apenas no final do primeiro tempo, todas para o Napoli. A primeira boa chance do jogo foi criada aos 34 minutos, quando Anguissa conseguiu completar o cruzamento, de cabeça, mas viu a bola sair rente ao travessão. Aos 43, Lobotka arriscou a finalização dentro da área e a bola novamente saiu por cima da meta. Nos acréscimos, Kvaratskhelia foi bloqueado na área em situação clara de gol.

O Verona voltou do intervalo mais ofensivo e eficiente. Logo aos 3 minutos, Kastanos recebeu o cruzamento e mandou a bola à esquerda do gol. Dois minutos depois, Rocha Livramento aproveitou bom passe de Lazovic e, frente a frente ao goleiro Meret, tocou no canto direito para abrir o placar para os anfitriões.

O gol acordou o time napolitano. Aos 16 minutos, Anguissa arriscou de longe e acertou o travessão. Aos 25, Di Lorenzo bateu rasteiro no canto direito, mas Montipo saltou para fazer boa defesa.

Quando o Napoli parecia próximo de alcançar o empate, após uma jogada confusa, na qual jogadores das duas equipes travaram a bola na intermediária, ela sobrou para Mosquera avançar livre e tocar no canto direito de Meret: 2 a 0.

O segundo gol abalou o time visitante. Em nova falha da defesa visitante, Mosquera ficou na cara de Meret, mas o goleiro conseguiu impedir que a bola chegasse à rede. Nos acréscimos, porém, Mosquera novamente ficou cara a cara com Meret e anotou o terceiro do Verona, fechando o placar.

Em Bologna, ainda sem Alexis Sánchez, a Udinese buscou o empate por 1 a 1 com o time da casa. Orsolini, de pênalti, abriu o placar para o Bologna, aos 12 minutos da etapa final. Aos 23, Thauvin desperdiçou a chance de igualar, em outra penalidade, mas, na jogada seguinte, Giannetti aproveitou a cobrança de escanteio e cabeceou firme para empatar.