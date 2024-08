Palmeiras cancela coletiva de Abel após brigas e dispara contra arbitragem: 'Desastrosa'

Abel Ferreira e jogadores do Palmeiras não concederão entrevista após o clássico contra o São Paulo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe venceu por 2 a 1, em uma partida que foi marcada por confusão após o fim e tensão com a bola rolando.

"Em função das tristes cenas ocorridas após o jogo, potencializadas por mais uma arbitragem desastrosa, e para evitar que o clima de hostilidade iniciado dentro de campo se estenda para fora das quatro linhas, a direção do Palmeiras decidiu que seu treinador e seus atletas não darão entrevistas neste domingo", disse o texto publicado pelo Palmeiras.

"O clube lamenta que mais uma importante vitória em clássico seja ofuscada por temas que não condizem com a lisura e os valores do esporte", concluiu.

As reclamações começaram já no primeiro tempo. O auxiliar técnico do Palmeiras, João Martins, reclamou demasiadamente depois que Vitor Reis recebeu amarelo por falta. Martins foi expulso.

Na volta para o segundo tempo, o jogo estava mais tenso dentro de campo e pelo lance preocupante de Patryck. Pouco depois, porém, quando Luciano empatou, o atacante provocou torcedores do Palmeiras e recebeu amarelo.

Logo em seguida, Lázaro teve um gol impedido, decisão que fez o Allianz Parque entoar gritos de "vergonha". Na interpretação do VAR e de Raphael Claus, Flaco López atrapalhou a visão do goleiro Rafael e estava em posição de impedimento.

Luciano ainda foi expulso, por falta em Felipe Anderson. Não houve erro, mas o clima ficou inflamado. Após o apito final, provocações aos são-paulinos desencadearam brigas em campo e nos túneis para os vestiários.