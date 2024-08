Botafogo-SP e Paysandu empatam e não abrem distância da zona de rebaixamento da Série B

Encerrando a 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Botafogo e Paysandu fizeram um jogo repleto de faltas e ficaram no empate por 1 a 1, neste domingo, na Arena NicNet, em Ribeirão Preto. O empate ficou ruim para os dois, que não conseguiram abrir mais distância da zona de rebaixamento. O Botafogo jogou os últimos 15 minutos com um jogador a mais, porém não aproveitou a superioridade numérica.

O Botafogo é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 23 pontos, quatro a mais que o Ituano, 17º, com 19. Já o Paysandu está em situação mais tranquila, com 25 pontos, em 14º, mas não vence há cinco partidas.

O duelo começou faltoso, com as duas equipes não querendo perder as divididas. Quando conseguiu fazer o jogo fluir, Cazares deu lindo passe para Borasi, que driblou o goleiro e abriu o placar para o Paysandu, com 12 minutos. O Botafogo até chegou a empatar a partida, mas Alexandre Jesus teve o gol anulado por impedimento.

Com o passar do tempo, a torcida começou a protestar e deixou os donos da casa nervosos dentro de campo. Com mais posse de bola, o time paraense teve o domínio da partida, e quase ampliou com Borasi, que parou em João Carlos. Nos acréscimos, Alexandre Jesus enfim pode comemorar, após balançar as redes de cabeça e deixar tudo igual, aos 45.

Na segunda etapa, foi a vez do Paysandu ter um gol anulado, por impedimento. Tentando pressionar, o Botafogo chegou a ter um pênalti assinalado, mas após revisão do VAR, o penal foi descartado. Sentindo o bom momento, o time paulista dominou a posse de bola e explorava a velocidade.

Victor Andrade sairia cara a cara, mas Wanderson cometeu a falta e foi expulso, aos 30 minutos. No lance seguinte, Victor Andrade cabeceou no travessão. Com um a menos, o Paysandu se fechou na defesa e conteve a pressão do Botafogo, segurando o empate até o apito final.

A dupla volta a campo no meio de semana, pela 22ª rodada. O Botafogo atua na quarta-feira, às 19h00, no duelo paulista diante do Mirassol, no estádio Campos Maia. Já o Paysandu joga na quinta-feira, às 20h00, diante do Avaí, na Ressacada.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP 1 X 1 PAYSANDU

BOTAFOGO - João Carlos; Lucas Dias, Fábio Sanches, Matheus Costa e Jean Victor (Patrick Brey); João Costa, Matheus Barbosa e Gustavo Bochecha (Bruno Marques); Emerson Ramon (Ronald Camarão), Alexandre Jesus e Victor Andrade. Técnico: Paulo Gomes.

PAYSANDU - Diogo Silva; Léo Pereira (Edilson Júnior), Quintana, Lucas Maia (Wanderson) e Bryan Borges; João Vieira, Matheus Trindade, Val Soares (Paulinho Boia), Cazares (Leandro Vilela) e Borasi; Ruan Ribeiro (Luan Freitas). Técnico: Hélio dos Anjos.

GOLS - Borasi aos 12 e Alexandre Jesus, aos 45 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Victor Andrade, Patrick Brey e Lucas Dias (Botafogo); Léo Pereira, Matheus Trindade, João Vieira e Bryan Borges (Paysandu).

CARTÃO VERMELHO - Wanderson (Paysandu).

ÁRBITRO - Bruno Mota Correia (RJ).

RENDA - R$ 37.650,00.

PÚBLICO - 2.717 torcedores.

LOCAL - Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP).