Times favoritos avançam e definem as quartas de final da Série D

Os confrontos das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro foram definidas, neste domingo, quando mais quatro clubes carimbaram as suas vagas. Com vantagem na rodada de ida, eles ratificaram a classificação na rodada de volta: Brasiliense-DF, Treze-PB, Anápolis-GO e Maringá-PR.

Os novos cruzamentos estão estabelecidos pelo regulamento, sendo por classificação geral, incluindo a fase de grupo, depois a segunda e terceira disputadas pelo sistema de mata-mata. Desta forma jogam 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º.

Confira os confrontos das quartas: Maringá (44 pontos) x Inter de Limeira (30), Brasiliense (42) x Retrô (31),

Treze (38) x Itabaiana (31) e Iguatu (35) x Anápolis (32).

Como aconteceu nas oitavas, o gol fora não é utilizado como critério de desempate. Assim, empate no placar agregado leva a definição da vaga aos pênaltis. O VAR começou a ser utilizado desde as oitavas de final. Apenas os quatro semifinalistas vão garantir o acesso à Série C em 2025.

O Brasiliense confirmou sua vaga com uma segunda goleada em cima do Brasil de Pelotas, desta vez por 5 a 0, no estádio Serejão. Na ida tinha vencido por 4 a 1, fechando o placar agregado com a maior vantagem nas oitavas: 9 a 1.

No estádio Amigão, em Campina Grande (PB), o Treze precisou contar com as cobranças de pênaltis para garantir sua vaga que parecia bem encaminhada. Acontece que perdeu por 2 a 1 para o Altos-PI e ficou sem a vantagem do empate por ter vencido no Piauí por 1 a 0. Nas penalidades, o Treze venceu por 5 a 3.

O Anápolis, em casa, no Estádio Jonas Duarte, não deu chance para o azar e empatou por 1 a 1 com o Cianorte-PR carimbando a vaga porque tinha vencido por 2 a 1 no Paraná.

O Maringá-PR também confirmou sua vaga com a segunda vitória no Willie Davids, no Paraná, por 3 a 1, mesmo placar que conseguiu no Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Confira os jogos de volta das oitavas:

SÁBADO

Nova Iguaçu-RJ 0 x 1 Inter de Limeira-SP (Ida: 0 x 0)

Manauara-AM (1)2 x 0(4) Retrô-PE (Ida: 0 x 2)

Porto Velho-RO (2) 1 x 1 (4) Itabaiana-SE (Ida: 2 x 2)

Iguatu-CE 2 x 1 Manaus-AM (Ida: 0 x 2)

DOMINGO

Brasiliense-DF 5 x 0 Brasil-RS (Ida: 4 x 1)

Treze-PB (5)1 x 2 (3) Altos-PI (Ida: 1 x 0)

Anápolis-GO 1 x 1 Cianorte-PR (Ida: 2 x 1)

Maringá-PR 3 x 1 Portuguesa-RJ (Ida: 3 x 1)