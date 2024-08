Vini Jr. 'lembra regra' a juiz em empate do Real com Mallorca: 'Não posso falar contigo'

O atacante Vinícius Júnior foi protagonista de um lance inusitado no empate do Real Madrid diante do Mallorca, neste final de semana, pelo Campeonato Espanhol, por causa da implantação de uma nova regra onde somente os capitães das equipes podem se dirigir ao juiz durante as partidas.

Após pedir apoio das arquibancadas na cobrança de um escanteio, o atleta revelado pelo Flamengo foi interpelado pelo juiz Cesar Soto Grado. O árbitro entendeu que o jogador brasileiro estava incitando a torcida rival e foi advertir o camisa 7.

Ciente da nova legislação, Vini Jr, então, lembrou a arbitragem sobre a regra vigente. "Não posso falar contigo. Vai falar com o Dani (Carvajal)", afirmou o atacante em referência ao capitão de sua equipe, de acordo com a imprensa espanhola.

A partida foi realizada no estádio Son Moix, casa do Mallorca. O local já foi palco de episódios de cunho racista. Um dos atletas mais visados pelos torcedores rivais, Vini Júnior foi bastante vaiado durante o encontro.

Apesar da marcação cerrada por parte dos fãs do Mallorca, Vini Jr, foi um dos destaques da equipe de Madri. Foi dele a assistência que terminou em gol de Rodrygo no empate de 1 a 1 diante do Mallorca.

A Uefa decidiu implantar essa regulamentação para diminuir a pressão em cima dos árbitros a cada marcação durante as partidas restringindo somente aos capitães o direito de conversar com o juiz.