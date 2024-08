São Paulo anuncia a contratação de Ruan Tressoldi para reforçar a defesa

O técnico Luís Zubeldía ganhou mais uma opção a fim de compor o sistema defensivo para a sequência da temporada. O São Paulo anunciou nesta segunda-feira a chegada por empréstimo do zagueiro Ruan Tressoldi. Ele assinou com o clube até junho de 2025.

O anúncio foi feito por meio das redes sociais. Revelado pelo Grêmio, o jogador defendia o Sassuolo, da Itália. Em entrevista ao site oficial do clube, o reforço comentou sobre essa nova fase em sua trajetória.

"Estou muito feliz por estar aqui de novo no meu país, perto da minha família, das pessoas que eu amo e nesse clube gigantesco. Acho que temos tudo para conquistar grandes coisas neste ano", afirmou.

Com 25 anos, Tressoldi chega para reforçar o São Paulo no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Em caso de permanência na Libertadores, o atleta poderá ser inscrito para a fase de quartas de final.

De acordo com o presidente Julio Casares, a chegada do atleta é fruto de um trabalho de observação feito no mercado. "A análise tem sido intensa. Em conjunto com a comissão técnica,nosso departamento tem buscado os mais diversos nomes com rapidez e eficiência. A chegada do Ruan mostra isso",disse.

No futebol italiano desde 2021, Ruan Tressoldi entrou em campo em 56 oportunidades pelo Sassuolo. A chegada do atleta ganhou impulso após o São Paulo ter negociado a saída de Diego Costa para o futebol da Rússia.

Após derrota no fim de semana para o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo centra o foco na Libertadores. No jogo da ida, em Montevidéu, diante do Nacional, os dois clubes ficaram no 0 a 0. O São Paulo faz a partida de volta nesta quinta-feira, no Morumbis, precisando de uma vitória para seguir no torneio.