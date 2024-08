JP Chermont é convocado para seleção sub-20 e desfalca o Santos contra o Brusque na Série B

Após perder a condição de líder da Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos vai sofrer uma baixa importante na partida diante do Brusque, no dia 7 de setembro, em jogo válido pela 25ª rodada da competição. Isso porque o lateral-direito JP Chermont foi convocado para integrar a a seleção brasileira sub-20 em dois amistosos no início do mês que vem.

Os convocados vão ficar à disposição dos treinos na Granja Comary, em Teresópolis, entre os dias 2 e 8 de setembro. Pelo planejamento, a seleção enfrenta o México nos dias 5 e 8 no estádio de São Januário.

O atleta, que se recupera de uma contusão no tornozelo, esteve ausente na derrota do Santos para o Avaí em plena Vila Belmiro, no fim de semana. Feliz pela convocação, ele comentou sobre a chance de defender a seleção sub-20.

"Estou muito feliz por ser chamado mais uma vez para a seleção e poder representar o meu país neste período de preparação para o sul-americano no ano que vem. Isso é fruto do meu trabalho", afirmou.

Rodrigo Ferreira vem sendo escalado na posição enquanto JP Chermont está realizando o tratamento. Com 37 pontos, o Santos está a um ponto do líder Mirassol na classificação da competição.

A equipe volta a campo nesta quarta-feira e tem a necessidade da reabilitação para voltar a sonhar com o primeiro posto. A equipe do técnico Fábio Carille viaja até Campinas e desafia o lanterna Guarani, que vem de uma goleada de 4 a 0 sobre a Chapecoense.