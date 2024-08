Ponte Preta terá mudanças para encarar o Amazonas, fora de casa, pela Série B

Ser obrigado a fazer mudanças no time titular da Ponte Preta já se tornou rotina para o técnico Nelsinho Baptista. E, para o jogo desta terça-feira, contra o Amazonas, fora de casa, na Arena da Amazônia, às 21h, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, não será diferente.

Apesar de contar com os retornos dos atacantes Jeh e Iago Dias, que cumpriram suspensão, o técnico acumula uma série de problemas. O volante Castro e o meia Elvis levaram o terceiro cartão amarelo contra o Goiás e agora cumprem suspensão.

O atacante Gabriel Novaes teve de ser substituído ainda no primeiro tempo da última partida, no empate por 1 a 1 com o Goiás, por conta de dores musculares na parte posterior da coxa esquerda e a tendência é que fique de fora por pelo menos duas rodadas.

Além dele, o zagueiro Sérgio Raphael segue vetado pelo departamento médico. Ele foi desfalque de última hora contra o Goiás devido a uma virose e como não está recuperado, nem viajou com o restante do elenco para Manaus.

Com isso, devido as baixas, Ramon Carvalho e Dodô devem ser titulares no meio-campo, nas vagas de Castro e Elvis. Enquanto no ataque, Renato, Matheus Régis e Everton Brito brigam pela titularidade. Jeh volta na vaga ocupada por Venícius.

Até por conta disso, a Ponte Preta pode ir a campo com a seguinte formação: Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Mateus Silva, Joílson e Gabriel Risso; Emerson Santos, Ramon Carvalho e Dodô; Everton Brito (Renato), Jeh e Matheus Régis.

A Ponte Preta é 11ª colocada da Série B com 28 pontos. Nos últimos sete jogos em casa, venceu seis e empatou uma vez, porém, ainda não conseguiu vencer longe de sua torcida.Pode tentar contra o Amazonas, que soma 27 pontos, em 12º.