Santos acerta a contratação de Wendel Silva e aumenta opções ofensivas para Fábio Carille

Não importa o resultado, Fábio Carille sempre cobra a chegada de reforços no Santos. A diretoria demorou, mas começa a cumprir as promessas de encorpar o elenco após algumas saídas e, nesta segunda-feira, foi oficializada a chegada do atacante Wendel Silva, por empréstimo, do Porto.

"O Santos Futebol Clube segue buscando se reforçar no mercado de transferências e oficializou nesta segunda-feira (19) a contratação do atacante Wendel Silva junto ao Porto, de Portugal. O atleta de 24 anos chega ao Peixe em vínculo de empréstimo válido até julho de 2025", informou o clube.

O centroavante é o segundo reforço ofensivo do Santos nesta janela de transferências. Antes, o clube anunciou a contratação do equatoriano Billy Arce, que também pode atuar como meia.

Com opções ofensivas, Carille pensa em qual escalação utilizar na quarta-feira, diante do Guarani, em jogo no qual não pode desperdiçar pontos em Campinas após perder a liderança da Série B para o Mirassol.

Carioca, Wendel Silva iniciou a carreira no Flamengo e foi destaque na equipe sub-20, ajudando nas conquistas da Copa São Paulo de Futebol Júnior e do Campeonato Brasileiro da categoria.

O atacante teve breve passagem na equipe profissional rubro-negra antes de ser negociado para o futebol português em 2020, onde passou por Leixões e Covilhã antes de chegar ao Porto, em 2022. Na equipe B, realizou 31 jogos e anotou 18 gols na II Liga e na Taça de Portugal da última temporada.