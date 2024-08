Corinthians reencontra Bragantino e joga pelo empate para avançar na Sul-Americana

O Corinthians vai reencontrar o Red Bull Bragantino às 21h30 desta terça-feira, pela rodada de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Como venceu o duelo de ida por 2 a 1 em Ribeirão Preto, a equipe tem vantagem para definir o confronto em casa, na Neo Química Arena. O time treinado por Ramón Díaz luta para não ser rebaixado no Brasileirão, mas está em boas condições para avançar na competição continental.

Um empate em casa garante o Corinthians nas quartas de final da Sul-Americana. O Bragantino precisa vencer por dois gols de vantagem para se classificar. Uma vitória simples, por margem mínima, força penalidades. Quem passar vai enfrentar Fortaleza ou Rosário Central, da Argentina.

Díaz tem deixado bem claro que a prioridade do Corinthians é o Brasileirão, mas fez a promessa de que o time será competitivo nos outros torneios, mesmo com mudanças na escalação. É provável que a maior parte de seus escalados seja de reservas.

O principal desafio do treinador é mostrar um time confiante em campo, algo que não aconteceu no último sábado, quando a equipe empatou sem gols com o Fluminense no Maracanã. Na partida no Rio, Talles Magno sentiu dores no joelho e deixou o campo. Raniele e Romero estão em fase final de recuperação de suas lesões.

O treinador não contará com Yuri Alberto, que continua se recuperando de uma cirurgia na vesícula. Há a expectativa de que o camisa 9 volte à equipe no compromisso do fim de semana. O mais provável é que o jovem Giovane seja titular no comando de ataque, embora seja atacante pelos lados. Criticado por suas limitações técnicas, Pedro Raul, único centroavante disponível, deve começar no banco.

O Red Bull Bragantino vive seu pior momento no ano, com cinco derrotas e dois empates nos últimos sete jogos. "Temos que ser corajosos, bravos, sabermos correr riscos e sermos equilibrados. Se fizermos isso, seremos nós. E é isso que vou fazer", disse o pressionado técnico Pedro Caixinha.

A situação no Brasileirão também já começa a piorar. O time de Bragança tem 27 pontos e está em 12º lugar. Pode e deve arriscar mais na Sul-Americana depois de ser derrotado no duelo de ida.

A equipe comandada pelo português Pedro Caixinha ficou em segundo lugar no seu grupo do torneio continental e precisou passar pelo mata-mata preliminar contra o Barcelona de Guayaquil-EQU, eliminado da Libertadores, para avançar às oitavas. Empatou por 1 a 1 no Equador e venceu por 3 a 2 em Bragança Paulista.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS x RED BULL BRAGANTINO

CORINTHIANS - Hugo Souza; Cacá, Gustavo Henrique e Félix Torres; Fagner, Charles, Ryan e Matheus Bidu (Hugo); Rodrigo Garro, Talles Magno e Giovane (Pedro Raul). Técnico: Ramón Díaz.

RED BULL BRAGANTINO - Fabrício; Nathan Mendes, Douglas Mendes, Eduardo Santos e Luan Cândido; Jadsom, Lucas Evangelista e Jhon Jhon; Helinho, Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

ÁRBITRO - Andrés Rojas (Colômbia).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo.