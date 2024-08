Fluminense tenta reverter vantagem do Grêmio para avançar às quartas da Libertadores

Fluminense e Grêmio fazem o confronto decisivo das oitavas de final da Copa Libertadores da América nesta terça-feira, no Maracanã, a partir das 19 horas. Após derrota fora de casa, o time carioca joga diante de sua torcida, no Rio, para reverter a situação, avançar de fase e seguir na disputa pelo bicampeonato.

Na última terça-feira, eles jogaram no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), e o Grêmio venceu por 2 a 1, de virada. Lima abriu o placar, mas Reinaldo marcou duas vezes para os gaúchos. Como em todas as competições da Conmebol, o gol fora de casa não é mais usado como critério de desempate. Em caso de empate no placar agregado, a definição da vaga vai direto para os pênaltis, sem prorrogação.

O chaveamento da competição já está definido até a final. Grêmio ou Fluminense encaram nas quartas de final o vencedor do confronto entre San Lorenzo-ARG e Atlético-MG. No primeiro jogo, na Argentina, eles empataram por 1 a 1. A volta será em Minas Gerais.

No sábado, o Fluminense não poupou os titulares e empatou sem gols com o Corinthians pela 22ª rodada do Brasileirão. O técnico Mano Menezes, porém, não pôde contar com Paulo Henrique Ganso e Arias, que estavam suspensos. O lado bom é que puderam se recuperar bem para este jogo decisivo contra os gaúchos.

O volante Martinelli teve um problema no tornozelo, mas treinou normalmente. Se não suportar o ritmo de jogo, Lima é primeira opção. O clube não conta mais com o volante Alexsander, negociado com o Al-Ahli, da Arábia Saudita. Ainda é cedo para o retorno do trio formado por Marquinhos, German Cano e Marcelo, todos em transição física.

Mano Menezes destacou um ponto para correção e espera mais um bom jogo. "Foi um jogo bem jogado entre as duas equipes em Curitiba, assim como vai ser no Rio de Janeiro. Temos que corrigir uma questão do jogo de ida, em que passamos a entregar a bola para o Grêmio e chamamos uma pressão adversária", explicou.

No fim de semana, o Grêmio atuou com um time reserva e perdeu para o Bahia por 2 a 0 no Campeonato Brasileiro. O técnico Renato Gaúcho optou por não relacionar Du Queiroz e Pepê. Além disso, não contará com o zagueiro Rodrigo Ely, expulso no jogo de ida. Com isso, o setor defensivo será formado por Jemerson e Kannemann.

O atacante Gustavo Nunes está em negociação avançada para deixar o Grêmio após o Brentford, da Inglaterra, aumentar a proposta por seu atestado liberatório. Mesmo assim, o jogador de 18 anos foi relacionado para este jogo.

Renato explicou a decisão de poupar titulares no Brasileirão e projetou o duelo pela Libertadores. "As pessoas sempre exigem grandes atuações e vitórias. Fica impossível com o calendário. Os jogadores são humanos. Sobre o jogo no Rio, nós temos uma mínima vantagem, não quer dizer nada. Será um duelo complicado e um gigante vai cair, Fluminense ou Grêmio", afirmou.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X GRÊMIO

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Esquerdinha; André, Martinelli e Paulo Henrique Ganso, Arias, Kauã Elias e Serna. Técnico: Mano Menezes.

GRÊMIO - Marchesín; João Pedro, Jemerson, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Dodi e Cristaldo; Pavon (Gustavo Martins), Braithwaite e Soteldo. Técnico: Renato Gaúcho.

ÁRBITRO - Andres Matonte (URU).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).