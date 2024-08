Patrick, do São Paulo, recebe alta do hospital após lesão em clássico com Palmeiras

O lateral-esquerdo são-paulino Patryck, que se machucou no clássico diante do Palmeiras no fim de semana, e chegou a ficar desacordado em campo, recebeu alta hospitalar na noite desta segunda-feira. De acordo com comunicado do clube, o atleta permanece em repouso domiciliar respeitando o protocolo de concussão.

A previsão é de que o atleta retorne às atividades normais juntamente com o grupo na próxima semana para cumprir os trabalhos no Centro de Treinamento da Barra Funda.

O atleta, que teve constatada uma fratura na clavícula após o trauma sofrido durante o clássico com o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, já está em tratamento.

Na partida, Patryck entrou em campo ainda no início do primeiro tempo para substituir o lesionado Ferreirinha. Cumprindo o protocolo de concussão estabelecido pela CBF, o atleta passou por uma bateria de exames neurológicos e foi assistido por profissionais tanto do hospital quanto dos clubes.

Revelado na base, o jogador de 21 anos tornou-se profissional em 2019. No clássico, o São Paulo acabou derrotado pelo placar de 2 a 1. No Campeonato Brasileiro, a equipe comandada pelo técnico Luís Zubeldía ocupa o sexto lugar e contabiliza 38 pontos.