Sem clássico, Corinthians e São Paulo só podem se enfrentar na decisão da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu nesta terça-feira, os confrontos das quartas de final e o chaveamento de cada uma das equipes até uma eventual decisão. Sem clássicos, o sorteio colocou Corinthians e São Paulo em lados opostos da chave e os times só poderão se enfrentar em uma eventual final.

Atual campeão, o São Paulo enfrentará o Atlético-MG nas quartas de final. Já o Corinthians encara o Juventude, que eliminou o Fluminense, nesta próxima fase. Como estão em lados opostos no chaveamento, as equipes só poderão se enfrentar em uma eventual decisão - que seria a revanche da semifinal do último ano.

Na expectativa do clássico carioca, Flamengo e Vasco também só poderão se encontrar se avançarem até a decisão do torneio. O time cruzmaltino encara o Athletico-PR nas quartas, enquanto o clube rubro-negro pega o Bahia.

A CBF ainda definiu os mandos de jogos, com o Corinthians definindo diante dos gaúchos na Neo Química Arena, enquanto o São Paulo define sua sorte em Belo Horizonte, provavelmente na Arena MRV - passa por cuidados no gramado.

Rival do Corinthians, o Juventude eliminou Internacional e Fluminense até chegar às quartas de final. Os times já se enfrentaram 31 vezes na história, com 13 vitórias dos paulistas, 11 dos gaúchos, e outros sete empates. Na Copa do Brasil, no entanto, a vantagem é do Juventude (três vitórias) e avançou em 1999, já o Corinthians se deu melhor quando os clubes se enfrentaram em 1997.

Já São Paulo e Atlético-MG se enfrentaram em apenas uma ocasião na Copa do Brasil, em 2000, na semifinal. Na ocasião, o São Paulo avançou após vencer o jogo de ida por 3 a 0 no MorumBis e segurar empate por 3 a 3 no Mineirão - mesmo cenário que acontecerá em 2024, com os mineiro decidindo em casa. Naquela decisão, o time tricolor terminou com o vice-campeonato diante do Cruzeiro.

Além da busca pelo título, a competição é a que mais premia no futebol brasileiro. Os clubes que avançarem às semifinais garantem mais R$ 9,45 milhões em premiações. Ao todo, são mais de R$ 500 milhões distribuídos entre as equipes que disputam o torneio.

SEM CLÁSSICOS ATÉ A DECISÃO

Além dos confrontos das quartas de final, o sorteio na sede da CBF nesta terça-feira definiu o chaveamento e o caminho das equipes até a decisão. Os vencedores dos confrontos 1 e 2 se enfrentam na próxima fase, enquanto aqueles dos duelos 3 e 4 ficam do outro lado da chave.

Por isso, Corinthians e São Paulo só poderão se encontrar na final. Em 2023, o time tricolor, ainda comandado por Dorival Júnior, eliminou o rival nas semifinais; na decisão, superou o Flamengo, com vitória por 1 a 0 na ida e empate por 1 a 1 na volta.

Um novo encontro entre rubro-negros e tricolores também só seria possível na decisão, já que o Flamengo está posicionado do mesmo lado do Corinthians. Por outro lado, cariocas e paulistas, que podem se enfrentar já nas semifinais, decidiram o título em 2022, no Maracanã - com triunfo do Flamengo, nos pênaltis.

Vasco e Flamengo, que também só farão o clássico carioca na eventual final, já se encontraram na decisão: em 2006, os rubro-negros se saíram melhor, após vencer os dois duelos, na ida (2 a 0) e na volta (1 a 0). Esta foi a primeira vez que dois times do mesmo estado decidiram a competição.

Do lado esquerdo da chave, todos os times venceram ao menos um título de Copa do Brasil: Vasco (1), Athletico-PR (1), São Paulo (1) e Atlético-MG (2); já no outro chaveamento, apenas o Bahia nunca se sagrou campeão do torneio. Juventude (1), Corinthians (3) e Flamengo (4) já conquistaram a Copa do Brasil ao longo de suas histórias.