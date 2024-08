Estêvão vê motivação extra em 'decisão' após Palmeiras ganhar clássico: 'Aumentou a confiança'

Estêvão não começou o jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores diante do Botafogo por ainda se recuperar de lesão muscular. Entrou no decorrer da partida no Engenhão, mas pouco fez para evitar a derrota por 2 a 1. Arma nesta quarta-feira, no Allianz Parque, o jovem atacante vê a equipe com motivação extra após 2 a 1 sobre o São Paulo, no Brasileirão.

"Foi uma vitória em um clássico, um jogo importante e com uma boa atuação. Isso melhora a autoestima do grupo, melhora a nossa confiança", frisou. "Tenho certeza de que isso contamina todos. Estamos todos motivados para buscar um bom resultado amanhã e se Deus quiser conseguir a classificação", afirmou o jovem revelado na base e já negociado com o Chelsea.

Para se garantir nas quartas de final diretamente, o Palmeiras necessita de vitória por dois gols de diferença., Em caso de triunfo mínimo, a definição ocorre na disputa por pênaltis. Os cariocas jogam pelo empate.

Com Estêvão inteiro e Flaco López motivado após ser "o cara" diante do São Paulo, ao anotar os dois gols, o Palmeiras ainda aposta na força da torcida que promete linda e calorosa festa para desestabilizar o Botafogo. O duelo começa às 21h30.

"Sabemos que a equipe do Botafogo é muito qualificada. Não tivemos um bom resultado no jogo da ida, mas agora estamos ao lado da nossa torcida no Allianz Parque, onde temos mais confiança", ressaltou Estêvão. "A torcida e o ambiente serão fundamentais e espero que possamos sair com um bom resultado", completou o jovem de 16 anos.

Jogando como mandante, o Palmeiras defende uma invencibilidade de 19 partidas, sendo 12 vitórias. Sabe, contudo, que não pode repetir um dos sete empates, pois caiu no Engenhão. Abel Ferreira promete uma equipe ofensiva e sufocando os cariocas.