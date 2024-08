Santos visita Guarani para se reabilitar e evitar novo momento de turbulência na Série B

Na zona de acesso da Série B, o Santos entra em campo nesta quarta-feira, às 19 horas, diante do Guarani, no Brinco de Ouro, buscando reabilitação após ser surpreendido na Vila Belmiro pelo Avaí, perdendo por 1 a 0. O clube espera provar seu favoritismo diante do lanterna, mesmo fora de casa, para evitar novo momento de turbulência na divisão de acesso.

Depois de largar muito bem na Série B, o Santos perdeu quatro jogos seguidos no primeiro turno, ficou fora da faixa de acesso à elite e até correu risco de figurar na segunda parte da tabela - abaixo do 10º lugar. Se beneficiou de tropeços dos adversários, se reergueu e liderava até a rodada passada.

Tentando provar que o tropeço diante dos catarinenses não passou de um "acidente de percurso", a equipe espera repetir a grande atuação do primeiro turno, quando goleou os campineiros por 4 a 1, para retomar a rota na Série B. E Fábio Carille está otimismo em volta por cima rápida.

"O grupo é experiente e está mais equilibrado do que naquele período das derrotas (no primeiro turno). O elenco sabe o que quer e o que precisa fazer para alcançar o objetivo, que é o acesso à Série A. O desânimo não vai existir", garante o técnico.

A postura, porém, terá de ser bem diferente à apresentada na Vila Belmiro. Mesmo com suas principais peças, exceção de Giuliano, machucado, o Santos pouco fez diante dos catarinenses, irritando seu comandante. "Fizemos um jogo lento, para trás, tomando decisões erradas e perdemos a confiança."

Jogar fora de casa foi um martírio ao Santos no primeiro turno, no qual acabou derrotado por Amazonas (1 a 0), América-MG (2 a 1), Novorizontino (3 a 1) e Operário-PR (1 a 0), além de empatar com CRB e Vila Nova-GO, ambos por 1 a 1, e sem gols com o Mirassol. Foram somente duas vitórias, contra Ceará (1 a 0) e Ponte Preta (2 a 1).

O time fez um pacto para fazer um segundo turno melhor longe da Vila Belmiro e começou com 3 a 0 no Paysandu, mesmo levando sufoco. A recomendação é ser mais constante, ousado e não se intimidar com a fase animadora do Guarani, que ganhou as últimas duas partidas, vindo de 4 a 0 na Chapecoense. Além dos 4 a 1 no primeiro turno, o Santos já havia passado fácil pelos campineiros no Campeonato Paulista, com 2 a 0 no MorumBis.

GUARANI APOSTA NA FORÇA DA TORCIDA

Vindo de duas vitórias seguidas e com a esperança renovada na luta contra o rebaixamento, o Guarani aposta em mais de 10 mil vozes incentivando a equipe para surpreender o Santos no Brinco de Ouro. Para encher o estádio, a direção faz promoção de ingressos a R$ 10,00.

"Sabemos o quanto o torcedor bugrino é apaixonado e esperamos contar com a presença de toda a massa nas arquibancadas. A força da nossa torcida é fundamental para alcançarmos nossos objetivos. Tenho certeza que, com o apoio de todos, estaremos mais fortalecidos dentro de campo", ressalta André Marconatto, presidente do Guarani.

A iniciativa surgiu em um acordo com a Dafabet, patrocinadora master do clube, e com o ex-atacante Amoroso, embaixador da parceira, que vem utilizando as redes sociais para convocar os bugrinos a lotarem o estádio. Quem comprar ingresso com a camisa do Guarani desembolsará apenas R$ 10,00 em qualquer setor.

O técnico Allan Aal não terá o goleiro Vladimir, que pertence ao Santos - o clube não pagará a multa de R$ 500 mil para tê-lo. Em contrapartida, contará com o retorno de dois titulares que ficaram fora da goleada por 4 a 0 sobre a Chapecoense: o zagueiro Matheus Salustiano e o meia Luan Dias, que cumpriram suspensão.

FICHA TÉCNICA

GUARANI X SANTOS

GUARANI - Douglas Borges; Pacheco, Léo Santos, Matheus Salustiano e Jefferson; Matheus Bueno, Marlon Douglas e Luan Dias; João Victor, Caio Dantas e Airton. Técnico: Allan Aal.

SANTOS - Gabriel Brazão; JP Chermont (Rodrigo Ferreira), Gil, Jair e Escobar; Diego Pituca, João Schmidt, Serginho e Otero; Guilherme e Julio Furch. Técnico: Fábio Carille.

ÁRBITRO - Gustavo Bauerman (SC).

HORÁRIO - 19 horas.

LOCAL - Brinco de Ouro, em Campinas.