Diretor da série de Romário comanda espetáculo de 126º aniversário do Vasco

O Vasco celebrará seu 126º aniversário em grande estilo, nesta quarta-feira, com o espetáculo "Vamos todos cantar de coração", que reunirá diversos artistas da música brasileira. A convite do clube, Bruno Maia, diretor da série "Romário, O Cara", e idealizador do projeto, dirigirá o show, que ocorreu pela primeira vez há 13 anos.

"O contexto de consumo do esporte mudou demais. Hoje, o futebol se tornou apenas mais uma opção entre tantas que o consumidor tem no seu momento de entretenimento. É preciso explorar novos formatos e linguagens, há muito espaço para isso. No caso da "Romário - O Cara", trouxemos isso para a linguagem das séries de ação, mesmo sendo uma obra documental", disse Bruno Maia, que completou.

"O 'Vamos todos cantar de coração' faz isso aproximando a paixão do futebol com a música. Talvez tenha sido o embrião de todas essas ideias sobre as quais eu me debrucei depois e trago até hoje nos meus trabalhos", explicou o diretor.

A primeira edição do evento ocorreu em 2011, logo após o título da Copa do Brasil do Vasco. Na época, grandes artistas do MPB, como Erasmo Carlos, Paulinho da Viola, Martinho da Vila, Luiz Melodia, entre outros, estavam envolvidos, homenageando o clube com músicas autorais sobre o cruz-maltino e também canções que foram gravadas diante daquele contexto. O show, que foi realizado no Rio de Janeiro para mais de 5 mil pessoas, se tornou um DVD, exemplificando o sucesso da obra.

"Há algumas diferenças consideráveis em relação à primeira edição. A ideia é fazer um projeto mais voltado para o Pop, muito por conta do rejuvenescimento da torcida do Vasco. Além disso, diferentemente da época, em que a celebração resultou na gravação de um DVD, hoje será um produto digital, transmitido ao vivo, que depois ficará disponível on demand para o público. É um novo formato e, portanto, mais um desafio, do qual me orgulha muito fazer parte", ressaltou o diretor.

A nova edição do show promete um repertório mais novo, com músicas populares da torcida, como "A Barreira vai Virar Baile", hit que entrou na mente dos torcedores, e outras versões de sucessos que foram carregados para as arquibancadas, inclusive com algumas inéditas criadas para o evento. Bruno Maia fez uma breve comparação dos eventos e indicou o que se deve esperar para esta quarta-feira.

"É outro contexto. Muitas pessoas que fizeram parte da celebração naquela época já não estão mais aqui, principalmente o Roberto Dinamite, que era o presidente durante o período. Que bom que fizemos e temos o registro deles e que agora podemos homenageá-los e apontar para o novo. Teremos também como mote os cem anos da "Resposta Histórica". Queremos abordar a história da luta do Vasco em favor das minorias, com a qual o clube sempre se associou. Isso estará refletido no espetáculo, é a nossa temática principal", explicou.

Nomes como Lexa, BK, Kevin o Chris, Delacruz e Tico Santa Cruz estão confirmados no evento, mas mais nomes são aguardados, inclusive, membros do elenco e da diretoria do Vasco.

Passado a comemoração, o Vasco volta a se concentrar no Brasileirão. O time cruz-maltino enfrenta o Athletico-PR nesta segunda-feira, às 21h, em São Januário. Atualmente, ocupa o décimo lugar, com 28 pontos, seis a mais do que o Corinthians, que abre a zona de rebaixamento.