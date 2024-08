Real Madrid está decepcionado com o comportamento de Rodrygo, diz jornal

Após apagar postagem em que se incluía em trio de ataque 'dos sonhos' do Real Madrid, Rodrygo teria deixado o clube espanhol decepcionado com seu comportamento. De acordo com o jornal Sport, as atitudes recentes do atacante têm deixado a direção do clube "descontente" - e começado a desestabilizar o vestiário.

"Falaram do trio Bellingham, Mbappé e Vini, mas a essa sigla vão ter que adicionar o R de Rodrygo", diz parte da postagem que foi publicada pela equipe de comunicação do atleta e apagada logo depois. A sigla BMV, em referência a Jude Bellingham, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, exclui a participação do camisa 11 do Real Madrid - mesmo que o brasileiro seja titular.

O posicionamento sobre o trio BMV não foi o primeiro caso recente polêmico de Rodrygo no Real Madrid. Em maio, antes da decisão da Liga dos Campeões, ele afirmou que o "Manchester City era o melhor time do mundo". "Sendo sincero, sabíamos que eles (Manchester City) eram melhores. Para mim é a melhor equipe do mundo, a que joga o melhor futebol", afirmou o atacante.

O nome de Rodrygo também esteve ligado a outros clubes na última janela de transferências. O atacante afirmou que "tudo poderia acontecer", mas reafirmou o desejo de permanecer na Espanha - como ocorreu, mesmo com a chegada de Mbappé, mais um nome para reforçar o ataque da equipe.

Carlo Ancelotti admira a qualidade de Rodrygo, que chegou ao clube em 2019, e quer evitar que o atacante deixe o clube no futuro. Além do Sport, outros periódicos espanhóis destacaram a polêmica com o trio BMV - ou BMVR. O Marca, em sua manchete "Com a R", afirmou que Rodrygo "reivindicou sua importância" junto ao elenco e ressaltou a união do grupo.

"Temos o quarteto ofensivo e todo o restante do time. Cada um tem a sua importância nos jogos e vai mostrar o seu valor nas diversas competições que vamos disputar. A semana cheia vai ser de muito trabalho até a próxima partida no Bernabéu", afirmou Rodrygo, após empate por 1 a 1 com o Mallorca na estreia do Campeonato Espanhol.

No lance em que balançou a rede pelo Real Madrid diante do Mallorca, Rodrygo movimentou o placar ao completar jogada que teve a participação de Mbappé, Bellingham e Vini Jr.