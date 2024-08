Botafogo anuncia a contratação de meia Mohamed El Arouch, ex-Lyon

O Botafogo anunciou nesta quarta-feira a contratação do meia Mohamed El Arouch, de 20 anos, que vinha defendendo as cores do Lyon. O jogador assinou vínculo definitivo com o clube alvinegro até junho de 2026.

O meia já vinha treinando no Botafogo desde agosto e aguardava apenas detalhes burocráticos para ser anunciado oficialmente. A negociação foi conduzida pela Eagle Football, empresa multi-clubes de John Textor, que já levou, inclusive, o goleiro Lucas Perri e o zagueiro Adryelson ao Lyon recentemente.

Mohamed El Arouch fez toda sua carreira na França. Ele chegou no Lyon para o time sub-14 e ficou desde então. No profissional, fez apenas três partidas. Ele vinha atuando pela equipe B, mas já foi considerado como uma das grandes promessas do clube.

Por outro lado, o Botafogo encaminhou a saída do meia Gustavo Sauer para o Cuiabá até o fim da temporada. O jogador retornou ao clube, após passagem pelo Caykur Rizespor, da Turquia, mas não encontrou espaço no elenco, por isso está sendo cedido à equipe do Mato Grosso.

Enquanto trabalha fora das quatro linhas para qualificar o elenco, o Botafogo está com foco total no duelo com o Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O jogo acontecerá nesta quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque.