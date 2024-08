PSG empresta volante ex-Corinthians Gabriel Moscardo ao Stade de Reims para ganhar experiência

O volante Gabriel Moscardo, vendido por 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 120 milhões) não defenderá as cores do Paris Saint-Germain na próxima temporada europeia. O jovem de 18 anos foi emprestado ao Stade de Reims para ganhar experiência no futebol francês.

"Gabriel Moscardo, um talento brasileiro no Reims", anunciou o clube nesta quarta-feira. O volante chega por acordo de um ano sem valor estipulado de compra. Ou seja, o PSG pretende contar com seu retorno daqui uma temporada e o Corinthians não embolsará nenhum centavo pela transação.

"Estamos muito felizes em receber Gabriel Moscardo no Stade de Reims nesta temporada. Ele é um meio-campista com alto potencial de recuperação e uma maturidade impressionante para sua idade", celebrou o diretor geral do Stade de Reims, Mathieu Lacour.

O brasileiro recebeu a camisa 19 na nova casa. E o clube fez questão de listar sua liderança nas equipes de base do Corinthians, onde jogou desde os 12 anos, sempre se destacando nos desarmes e também pela personalidade de auxiliar e orientar os companheiros.

"Suas qualidades no jogo aliadas à sua inteligência tática fazem dele um jogador completo. O seu domínio da língua francesa apenas acelerará a sua integração no grupo. Estamos ansiosos para vê-lo evoluir com as nossas cores e estamos convencidos de que ele trará muito para a equipe", completou Mathieu Lacour.

Moscardo foi negociado no começo do ano após surgir muito bem no time profissional, mas ficou no Brasil por seis meses para fazer tratamento. Recuperado, ainda defendeu as cores do Corinthians até o dia 30 de junho emprestado pelo PSG.