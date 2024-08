Carille detona apresentação do Santos e pede desculpas à torcida: 'Irreconhecível'

Fábio Carille não tem papas na língua e mais uma vez disparou contra um pífia apresentação do Santos na Série B do Campeonato Brasileiro. Sem admitir que errou na escalação, o treinador foi bastante crítico com a equipe e pediu desculpas à torcida após o 1 a 1 com o lanterna Guarani em Campinas.

Questionado sobre seu sentimento após novo tropeço na Série B, ele foi bastante sincero e crítico. "Decepcionado, não, estou chateado. E eu aqui em nome do grupo, falando por todos, quero pedir desculpa ao nosso torcedor, principalmente pelo nosso primeiro tempo, irreconhecível, não conseguindo trocar três passes, sem imposição", iniciou sua coletiva.

Bastante franco, ele revelou que temeu pelo pior. "Tivemos tudo para já sair com resultado muito adverso no primeiro tempo pelo volume de jogo, pelas nossas decisões, pelas decisões tomadas dentro de campo, e estou aqui pedindo desculpas. Pode ter certeza que a gente vai reverter principalmente a atitude e comportamento desse grupo de jogadores para esse segundo turno do campeonato", disparou.

O treinador entrou sem armadores e com quatro atacantes e poupou Willian Bigode, substituído no intervalo, de culpa na apresentação bem ruim dos 45 minutos iniciais. "A questão não é simplesmente o Willian, a bola tinha de ter chego com mais qualidade, para mim é a melhor posição pra ele, mas nosso time não fez bola chegar perto deles (Willian e também Furch) e quando chegou não estiveram tecnicamente bem", lamentou.

"Mas é onde enxergo o Willian, é um cara de movimentação, que entra e preenche a área, mas para isso temos de ter mais a bola no campo ofensivo, coisas que não aconteceram, por isso a volta do Serginho ali e as modificações do segundo tempo para encorpar mais. Sandry entrou bem, controlando, dando ritmo e fizemos um segundo tempo melhor."

Sábado o Santos recebe o Amazonas na Vila Belmiro - perdeu dos rivais no primeiro turno - e Carille quer a equipe com mais imposição e preparada para retomar o caminho das vitórias. E, duro, pediu um comportamento diferente de seus jogadores. O técnico foi franco ao falar sobre possíveis problemas internos.

"O que eu acho, e claro que está acabando um jogo agora, temos de analisar com calma, é que não estamos nos preparando como temos de nos preparar", surpreendeu. "O jogo do Amazonas não começa no sábado, começa amanhã, com informações e treinos. Temos de entrar no jogo o quanto antes, não querendo achar que ocorre na hora que quer. A gente sabe que esse grupo pode produzir muito mais, já provou e é trabalho nosso levar para fazer o que tem de fazer."