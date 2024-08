Thiago Galhardo faz três na goleada do Goiás sobre o Brusque pela Série B

O Goiás voltou a se reaproximar do G-4 - grupo de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro. Com noite inspirada de Thiago Galhardo, que anotou três gols na goleada do time goiano sobre o Brusque por 4 a 1, no estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), pela 22ª rodada. O goleiro Tadeu também balançou as redes.

Após a chegada do técnico Vagner Mancini, o Goiás chegou a quatro jogos de invencibilidade, subindo para o sexto lugar, com 32 pontos, quatro a menos que o rival Vila Nova, quarto colocado com 36. O time ainda tem um jogo a menos a cumprir.

Já o Brusque segue na vice-lanterna, em 19º, com 19 pontos, cinco do CRB, primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 24.

Em casa, o Goiás iniciou levando pressão do Brusque, que chegava com perigo pelo alto, dando trabalho ao goleiro Tadeu. Aos poucos, os donos da casa foram se encontrando em campo e aproveitando os erros do adversário.

Com o domínio da partida, o Goiás abriu o placar, aos 35 minutos, quando Rafael Gava foi derrubado dentro da área. Tadeu bateu firme para marcar seu terceiro gol na Série B, todos de pênalti. O gol desestabilizou os catarinenses, que viram Thiago Galhardo ampliar, aos 48, completando o cruzamento de Mateus Gonçalves.

Na segunda etapa, o Goiás voltou com a estratégia de explorar o contra-ataque e marcou o terceiro logo aos 11. Gava deu belo passe para Thiago Galhardo, que avançou livre desde do meio de campo e bateu na saída do goleiro. O Brusque diminuiu o placar logo depois, aos 14, com Rodolfo Potiguar de fora da área.

Nada que abalasse os donos da casa, que começaram a transformar a vitória em goleada. Gava foi novamente derrubado na área, mas desta vez foi Thiago Galhardo quem converteu a penalidade, aos 22. Satisfeito com o resultado, o Goiás tirou o pé e ainda contou com a expulsão de Cristovam, para administrar de forma ainda mais tranquila o resultado.

Na próxima rodada, o Goiás visita o Ituano, no sábado, às 17 horas, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). Já o Brusque pega o Sport, na terça-feira, às 21 horas, no Gigantão das Avenidas, em Hercílio Luz (SC).

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 4 X 1 BRUSQUE

GOIÁS - Tadeu; Diego Caito, Messias, David Braz (Lucas Ribeiro) e DG (Régis); Aloísio Souza, Marcão Silva e Rafael Gava; Wellinton (Paulo Baya), Thiago Galhardo (Edu) e Mateus Gonçalves (Luiz Henrique). Técnico: Vagner Mancini.

BRUSQUE - Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Ianson, Wallace e Luiz Henrique (Cristovam); Lorran (Rodolfo Potiguar), Marcos Serrato e Alex Ruan (Dionísio); Guilherme Queiroz (Osman), Diego Mathias (Diego Tavares) e Rodrigo Pollero. Técnico: Luizinho Vieira.

GOLS - Tadeu, aos 35, e Thiago Galhardo, aos 48 minutos do primeiro tempo. Thiago Galhardo, aos 11 e 22, Rodolfo Potiguar, aos 14 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - DG e Paulo Baya (Goiás); Alex Ruan, Cristovam e Ianson (Brusque).

CARTÃO VERMELHO - Cristovam (Brusque).

ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).

RENDA - R$ 52.260,00.

PÚBLICO - 4.342 torcedores.

LOCAL - Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia (GO).