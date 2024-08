Palmeiras vive primeira grande crise na 'era Abel' em ano abalado por polêmicas com ídolos

O Palmeiras foi aplaudido por parte da torcida no Allianz Parque, nesta quarta-feira, ao empatar por 2 a 2 com o Botafogo e ser eliminado nas oitavas de final da Libertadores, após de perder o jogo de ida por 2 a 1. Os aplausos vieram como reconhecimento do esforço dos jogadores para reagir, pois perdiam por 2 a 0 e chegaram até a virar o placar, mas o terceiro gol foi anulado por causa de um toque de mão de Gustavo Gómez. Apesar das palmas, o resultado coloca o clube alviverde em situação de pressão e desenha a primeira grande crise na "Era Abel Ferreira".

Campeão brasileiro nas duas últimas temporadas, o time de Abel vivia a expectativa de voltar a brigar por títulos de Copas, mas, eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil ainda nas oitavas de final, para Botafogo e Flamengo, respectivamente, vai ter que se dedicar à busca do tricampeonato nacional. No plano orçamentário do clube, previa-se chegar ao menos às quartas de final dos torneios de mata-mata.

O ano não é um completo desastre para o clube, mas há sinais de desgaste. Ao longo da temporada, o Palmeiras teve de lidar com algumas situações desconfortáveis envolvendo ídolos. Em maio, Abel Ferreira foi acionado na Fifa pelo Al-Sadd, do Catar, pelo não cumprimento de um pré-contrato que teria assinado com os dirigentes locais. Respaldado pela diretoria, o português tocou apenas uma vez no assunto, durante coletiva.

"Hoje eu continuo aqui. Se tudo correr normalmente, até 2025, que é até onde eu tenho contrato. Sobre esse assunto, eu não falo mais. Essa é a única verdade e a única certeza", afirmou na época.

A situação trouxe algum desconforto, mas nada comparado à avalanche causada pela negociação entre Dudu, um dos maiores ídolos alviverdes, e o Cruzeiro, que chegou até a anunciar um acordo. Diante da repercussão negativa entre a torcida palmeirense, o atacante voltou atrás após conversas com amigos e líderes da organizada Mancha Alviverde. Antes do desfecho, a presidente Leila Pereira chegou a dizer que o ciclo do atleta no clube estava encerrado, mas a resolução foi pela permanência, apesar da quebra de confiança.

Tudo isso ocorreu no momento em que finalmente o atacante estava recuperado das lesões que o deixaram quase um ano sem jogar. O retorno era considerado um reforço para o time, especialmente após a saída de Endrick, mas o cenário trouxe desconfiança, e ele ainda não voltou a apresentar o futebol que o consagrou, além de ter se lesionado, em grau mais leve.

Fora a volta de Dudu, o Palmeiras tinha expectativas altas com a chegada de Felipe Anderson, grande contratação da última janela de transferências e que ainda não rendeu o esperado.

Em meio a tal cenário, sem conseguir exibir o mesmo futebol que já apresentou em outras ocasiões, o time foi eliminado da Libertadores pela primeira vez antes das quartas de final. Acumulador de títulos no Palmeiras, o português, quando não ganhou a o torneio continental, conseguiu levantar outros canecos: Copa do Brasil (2020), Paulistão (2022, 2023 e 2024), Recopa Sul-Americana (2022), Campeonato Brasileiro (2022 e 2023) e Supercopa do Brasil (2023).

Mesmo assim, voltar a vencer a Libertadores é uma obsessão da torcida, que se acostumou a chegar às fases decisivas. Os dois primeiros anos de Abel no Palmeiras foram de grande sucesso na competição, já que conseguiu o bicampeonato com vitórias por 1 a 0 na final de 2020, contra o rival Santos, e por 2 a 1 sobre o Flamengo na decisão de 2021.

Nos anos seguintes, o desempenho na competição entrou em espiral de queda. Primeiro, veio a eliminação nas semifinais de 2022, diante do Athletico-PR, com derrota por 1 a 0 em Curitiba e empate por 2 a 2 no Allianz Parque. Em 2023, a queda foi mais precoce, ainda nas quartas de final, fase em que os palmeirenses foram eliminados pelo Boca Juniors com derrota por 4 a 2 nos pênaltis após empates por 1 a 1 em São Paulo e 0 a 0 na Argentina.

TRABALHO DE ABEL É RESPALDADO PELA DIRETORIA

Embora as chances de título nacional continuem altas, existe um cenário de questionamentos ao trabalho do treinador português, mas restrito às redes sociais. O tom adotado pela presidente Leila Pereira após a eliminação para o Botafogo, entretanto, foi de confiança no trabalho, que não deve ser interrompido com foco na disputa do novo Mundial de Clubes, entre junho e julho de 2025.

"Nós reconhecemos que foi um jogo difícil. Fomos eliminados por um dos melhores times brasileiros. Nós tínhamos que ter feito um gol no primeiro tempo, aí a coisa ficaria mais encaminhada. Não conseguimos, e a gente tem que se conscientizar que o trabalho continua sendo feito, de forma muito profissional, com muito esforços. Vamos continua nessa mesma linha e vamos lutar pelo tricampeonato brasileiro", afirmou a dirigente.

Além das eliminações, o Palmeiras viveu, neste ano, sua pior sequência de jogos sob o comando de Abel. Antes da vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, no jogo que eliminou os palmeirenses da Copa do Brasil - já que foram derrotados por 2 a 0 na primeira partida -, a equipe vivia uma série de quatro jogos sem vencer, o que só aconteceu uma vez sob o comando de Abel, em 2021.

Brigar pelo terceiro título seguido do Brasileirão está dentro da atual realidade palmeirense. O time está na terceira colocação, com 41 pontos contra 45 do vice-líder Fortaleza e 46 do líder do Botafogo. O próximo compromisso no campeonato é contra o Cuiabá, às 18h30 de sábado, em mais uma partida no Allianz Parque.