Raphael Veiga mira Brasileiro após queda na Libertadores: 'Faremos Tudo para conquistar'

Passada a tristeza da eliminação na Libertadores após o empate de 2 a 2 diante do Botafogo, no Allianz, o meia Raphael Veiga colocou a conquista do tricampeonato brasileiro como o objetivo a ser conquistado pelo grupo palmeirense. Além da queda no torneio sul-americano, a equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira também foi eliminada da Copa do Brasil.

"Ficamos ainda mais chateados porque estamos no dia a dia. A gente trabalha, sabe realmente tudo que a gente passa para ganhar jogos e campeonatos. Mas temos mais um campeonato ainda, que é o Brasileiro. Sabemos a importância e o peso que essa competição tem aqui no Brasil e faremos de tudo para conquistá-lo, assim como no ano passado, principalmente pela grandeza que seria conseguir o tricampeonato", afirmou o camisa 23.

Neste fim de semana, o Palmeiras enfrenta o Cuiabá no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pelo Nacional. Para o meia, o momento é de o elenco colocar à prova a força mental para reagir e somar pontos no Nacional.

"Nos últimos anos, aprendemos a ter resiliência, a ser um time duro. Tanto que, nessas duas eliminações (Libertadores e Copa do Brasil), fomos até o fim, no nosso máximo, no nosso limite. Nas duas, tivemos chances no final dos jogos para virar, classificar. Temos de ser fortes mentalmente, voltar a trabalhar e valorizar o Campeonato Brasileiro", declarou.

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta quinta-feira a Academia de Futebol visando a preparação para o confronto com o Cuiabá. Enquanto os titulares fizeram um trabalho regenerativo, o restante do grupo fez um treino técnico sob o comando de Abel Ferreira.

Com 41 pontos, o Palmeiras inicia a rodada do Nacional na terceira colocação. O Botafogo é o líder isolado do torneio (46), seguido pelo Fortaleza, na segunda posição (45).