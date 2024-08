Bia Haddad arrasa francesa e avança à semifinal do Torneio de Cleveland sem perder sets

Beatriz Haddad Maia continua brilhando em Cleveland e já está nas semifinais do WTA disputado a nível 250. A principal cabeça de chave nos Estados Unidos ganhou seu terceiro jogo seguido, nesta quinta-feira, desta vez diante da francesa Clara Burel, arrasando com duplo 6/2 após apenas 1h17.

Ainda sem desperdiçar serviços na competição que antecede o US Open, a brasileira aguarda a adversária desta sexta-feira, que sai do confronto entre a checa Katerina Siniakova (cabeça 3) diante da norte-americana Peyton Stearns (6ª favorita), que jogam ainda nesta quinta.

Bia Haddad começou a partida voando. Jogando muito, apostando em sua tradicional agressividade, foi logo abrindo 5 a 1 com duas quebras. Pressionando bastante o saque da francesa, teve três set points e não conseguiu aproveitar. Mas, no serviço, fechou sem sustos por 6 a 2.

O segundo set começou com uma quebra para cada lado. E pior para Bia Haddad, que poderia ter aberto logo 2 a 0. A brasileira se redimiu ao encaixar dois pontos seguidos. Com um break acima, bastava não desperdiçar mais o serviço. Ela foi ainda melhor e, com três pontos seguidos, repetiu os 6/2 do set inicial para fechar uma vitória tranquila e arrasadora.

CHAVES DO US OPEN

Foi sorteado nesta quinta-feira as chaves para o US Open, o último Grand Slam da temporada e que começa na segunda-feira, dia no qual Bia Haddad, cabeça de chave 22, vai estrear diante de Elina Avanesyan.

Caso supere a tenista da Armênia, a brasileira fará, na segunda rodada, um confronto contra a jovem americana Alexa Noel ou a espanhola Sara Sorribes. A primeira cabeça de chave viria apenas na terceira rodada, com possibilidade de encarar a russa Anna Kalinskaya (15ª do mundo). A casaque Elena Rybakina (4ª) aparece no caminho nas oitavas.

No masculino, o sorteio colocou duas pedreiras no caminho dos brasileiros. Thiago Wild terá o cabeça 6 pela frente, o russo Andrey Rublev, e Thiago Monteiro encara o 18º favorito, o francês Ugo Humbert.