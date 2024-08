João Fonseca perde batalha diante de americano e não vai à chave principal do US Open

João Fonseca ficou a um jogo da chave principal do US Open pela primeira vez na carreira. Depois de começar bem a definição da vaga nesta quinta-feira, o jovem brasileiro de 18 anos perdeu a paciência pelo excesso de erros não forçados e acabou caindo em batalha de 2h37 diante do norte-americano Eliot Spizzirri, parciais de 6/7 (8/10), 7/6 (7/5) e 4/6.

Atual campeão juvenil do torneio, ele era o último representante do País no qualificatório após eliminações precoces de Gustavo Heide, Felipe Meligeni e Laura Pigossi, todos batidos no primeiro jogo. Depois de grande estreia diante do nono favorito, Lukas Klein, João Fonseca fez uma partida muito boa diante do francês Calvin Hemery e chegou motivado contra Spizzirri. Mas o excesso de erros custou caro.

Pela primeira vez no qualificatório com a torcida norte-americana contra, o brasileiro foi logo fazendo 1 a 0 no serviço mostrando que a pressão não o atrapalharia. Com ajuda da rede, quebrou para ampliar a 2 a 0 em início promissor.

João Fonseca empolgou e, ao perder uma bola fácil na rede, permitiu que Spizzirri devolvesse a quebra e fosse ao serviço para empatar. Mas o brasileiro estava melhor e novamente não desperdiçou o break point. O norte-americano começou a explorar os golpes fortes e contou com bola na rede para voltar ao jogo com a segunda quebra e depois empate por 3 a 3.

O brasileiro sabia que tinha de dar uma resposta imediata após ver o americano ganhar confiança e crescer na partida. Confirmou seus serviços a seguir, mas Spizzirri também se encontrou no saque e a definição acabou no tie-break após João Fonseca dar um susto ao enroscar o pé e cair na quadra.

Ele começou o game decisivo com dupla falta e levando contragolpe na rede de Spizzirri, ficando com 2 a 0 contra. Com bola fora do americano, João Fonseca ficou pela primeira vez na frente com 4 a 3, depois 5 a 3. Não sustentou e, irritado, caiu com 10 a 8.

Ciente que precisava se acalmar, João Fonseca voltou trocando mais bolas, mas sem conseguir ameaçar o serviço de Spizzirri. Na quarta parcial, com bola fora, ficou com três breaks contra e foi quebrado. O brasileiro pecava nos erros não forçados.

Com 4 a 2 atrás, o brasileiro reclamava de seus golpes equivocados. Necessitava devolver a quebra, contudo não conseguia se concentrar, exagerando em bolas para fora. Spizzirri abriu 5 a 2 e encaminhou a vitória.

João Fonseca não desistiu de lutar, confirmou o serviço, quebrou e foi ao saque para empatar. Pressionado, saiu com 0 a 40. Conseguiu se safar, ainda salvou outro match point e igualou o placar por 5 a 5 em bela paralela. A definição mais uma vez ficou para o tie-break. E desta vez o brasileiro foi melhor, fechando com 7 a 5.

O terceiro e decisivo set começou com nova desconcentração de João Fonseca, que saiu com desvantagem de 2 a 0 e, novamente, reclamando muito de suas falhas. O brasileiro ainda buscou orientação do córner, mas sem conseguir devolver a quebra, se despediu com 6/4 após 2h37 de batalha.