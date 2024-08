Belém é candidata à sede da Copa do Mundo Feminina e Mangueirão recebe Supercopa Rei de 2025

Belém estará em evidência no futebol nacional nos próximos anos. Nesta quinta-feira, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, recebeu na entidade, no Rio, o governador do Pará, Helder Barbalho, e anunciaram que o Estádio Mangueirão será o palco da próxima edição da Supercopa Rei, em 2025, além de a cidade se tornar candidata para ser uma das sedes da Copa do Mundo Feminina agendada para 2027.

A Supercopa do Rei, que ganhou a nomenclatura para a CBF homenagear o astro Pelé, morto em 2022, abre oficialmente a temporada brasileira e recebe os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil. Em 2024 o campeão foi o São Paulo, superando o Palmeiras nos pênaltis na decisão em Brasília.

"A Supercopa Rei abre oficialmente a temporada e será novamente um sucesso em 2025. A torcida paraense vai dar mais beleza a essa competição que reverencia o nosso Rei do Futebol. Estamos muito satisfeito em levar esse evento para um estado apaixonado pelo futebol, como é o Pará", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que aproveitou o encontro para formalizar a cidade como candidata à sede da Copa do Mundo feminina daqui três anos.

"O Mangueirão é um dos grandes palcos do futebol brasileiro e merece estar na Copa do Mundo Feminina. Não temos dúvida que o Mundial ficará ainda mais festivo com a presença do povo paraense, que ama o futebol. Além disso, com toda a sua história e a cultura amazônica, o Pará será um belo atrativo para chamar os torcedores de todo o mundo para a melhor Copa do Mundo da história", endossou o dirigente.

O estádio com capacidade para 55 mil torcedores recebeu a seleção brasileira na largada das Eliminatórias sul-americanas em bela festa e goleada por 5 a 1 sobre a Bolívia. A expectativa é que continue dando sorte e sendo mais utilizada.

"É um momento importantíssimo, em que Belém é escolhida como cidade sede para a Copa do Mundo Feminina de 2027 e para sediar a final da Supercopa, onde estaremos a receber o campeão brasileiro e o da Copa do Brasil. Reforça a parceria com a CBF e nossa gratidão pela escolha, mas também o reconhecimento da paixão do paraense pelo futebol e dos investimentos", disse Helder Barbalho, governador do Pará.

"Os investimentos proporcionam com que tenhamos hoje no Mangueirão um dos estádios mais modernos do Brasil e uma das melhores praças futebolísticas do Brasil e que está preparado para grandes eventos mundiais. Quero agradecer também a Federação Paraense pela união de esforços em favor do futebol brasileiro e do futebol paraense", acrescentou.