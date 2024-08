Chelsea apresenta João Felix à torcida em Stanford Bridge e ganha prévia da Liga Conferência

A torcida do Chelsea teve dois bons motivos para comemorar nesta quinta-feira. De volta ao clube, o atacante João Felix foi apresentando no intervalo, em Stamford Bridge, e deu sorte aos companheiros, que anotaram duas vezes na etapa final para abrir boa vantagem sobre o Servette, da Suíça, nos playoffs da Liga Conferência.

O português teve passagem sem brilho no Atlético de Madri e estava fora dos planos de Diego Simeone após retornar de empréstimo do Barcelona. Renovando todo seu plantel após fracasso na temporada passada, o Chelsea optou por investir em seu futebol confiante em volta por cima na carreira.

Após o persistente 0 a 0 do primeiro tempo, Felix aguardou os companheiros no túnel de acesso ao campo. Cumprimentou um a um antes de voltar a pisar no gramado de Stamford Bridge para o primeiro contato com os torcedores. Foi ovacionado e agradeceu o carinho recebido.

A presença do reforço deu sorte ao time. No retorno do descanso, logo com 5 minutos, finalmente o tão buscado gol. Nkunku cobrou pênalti com precisão para furar o ferrolho suíço. Ainda deu tempo de Madueke anotar mais um e garantir uma importante vantagem de 2 a 0 no confronto mata-mata.

Depois de perder em casa na estreia do Inglês para o campeão Manchester City, agora o Chelsea se prepara para visita ao Wolverhampton, no domingo, na qual buscará reabilitação. O confronto decisivo na Suíça ocorre no dia 19, quinta-feira.

Outro time grande na fase prévia da Liga Conferência que atuou nesta quinta-feira foi a Fiorentina. Mas a equipe italiana não teve motivos para celebrar. Recebeu o Puskás Akadémia e saiu em desvantagem de 2 a 0 logo com 12 minutos. Conseguiu a virada para 3 a 2, mas permitiu o empate dos húngaros aos 44 do segundo. Daqui uma semana, terá de se redimir fora de casa.