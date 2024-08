Palmeiras deixa de ganhar R$ 13,7 milhões com quedas precoces na Libertadores e Copa do Brasil

As eliminações para Flamengo e Botafogo, nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, respectivamente, fizeram o Palmeiras ficar aquém do que foi planejado para a temporada. Em sua previsão orçamentária para 2024, a diretoria do clube traçou as metas de chegar ao menos às quartas de final de ambos os torneios.

Alcançar as quartas na Libertadores renderia US$ 1,7 milhão (cerca de R$ 9,2 milhões) aos cofres alviverdes. Na Copa do Brasil, a premiação para quem chega a essa fase é de R$ 4,51 milhões. O total que o clube deixou de ganhar, portanto, é de R$ 13,9 milhões.

Como o clube está com as finanças equilibradas, o impacto não chega a ser avassalador. No Paulistão, por exemplo, a meta traçada era chegar às semifinais, mas o clube foi campeão e embolsou R$ 5 milhões pagos pela Federação Paulista de Futebol (FPF), além de mais R$ 4 milhões de bônus da patrocinadora Crefisa.

As próprias disputas da Libertadores e da Copa do Brasil também levaram valores relevantes às contas palmeirenses. A trajetória no torneio continental fez o clube embolsar US$ 3,5 milhões (R$ 19,5 milhões). Já no torneio nacional, o valor recebido na soma da terceira fase e das oitavas de final foi de R$ 5,6 milhões.

Ao ser campeão nacional na temporada passada, o Palmeiras recebeu R$ 47,5 milhões, correspondentes a 10% do total que é distribuído entre as posições. Já o Flamengo, quarto colocado daquele edição, recebeu R$ 40,6 milhões.

Depois de dois títulos seguidos do Brasileirão, o time de Abel vivia a expectativa de voltar a brigar pela taça em copas, mas, eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil ainda nas oitavas de final, para Botafogo e Flamengo, respectivamente, vai ter que se dedicar exclusivamente à busca do tricampeonato nacional.