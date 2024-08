Jô rescinde contrato com o Amazonas menos de um ano após sua chegada

A passagem do atacante Jô não durou muito no Amazonas. O jogador rescindiu contrato com o clube amazonense nesta semana e não chegou a completar um ano na equipe que disputa a Série B. No total, foram oito meses no time e 26 partidas disputadas. marcou seis gols e deu uma assistência.

Jô já não atuava pela equipe desde o final de julho, quando entrou em campo por 21 minutos contra o América-MG no estádio Independência, em Belo Horizonte, e substituiu Sassá no ataque.

Na noite de terça-feira, o Amazonas publicou no Boletim Informativo Diário (BID) a rescisão de contrato, que aconteceu de forma amigável entre as duas partes. Inicialmente, o atacante de 37 anos havia assinado para permanecer na equipe amazonense até o final da Série B.

A passagem de Jô pelo clube foi conturbada também fora dos gramados. Enquanto atuava pelo Amazonas, Jô foi preso no começo de junho após não efetuar o pagamento da pensão alimentícia. O atacante ficou 24 horas preso no 2º Distrito Policial de Campinas. Foi solto após solicitar o alvará de soltura, acatado pela Justiça.

Segundo sua defesa, o caso envolvia divergência nos valores, mas que foi resolvida sem a necessidade de intervenção judicial.

Desde que deixou a equipe, atual 10ª colocada na Série B com 30 pontos, o jogador não anunciou uma nova equipe. Jô brilhou vestindo as camisas de Corinthians e Atlético-MG, onde conquistou títulos a nível nacional (bi brasileiro pelo Corinthians) e internacional (Libertadores de 2013 pelo Atlético).