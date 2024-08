Avaí bate Paysandu, embala 3ª vitória seguida e cola no G-4 da Série B

O Avaí embalou a terceira vitória seguida para voltar a colar na briga pelo G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quinta-feira, pela 22ª rodada, recebeu e venceu o Paysandu por 1 a 0, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). Vagner Love, ainda no primeiro tempo, marcou o único gol do duelo.

Com o resultado, o Avaí, do técnico Enderson Moreira, acumula 34 pontos. Já o Paysandu vive um momento totalmente diferente na tabela. Sem vencer há seis jogos, tem 25 pontos, cinco acima da zona de rebaixamento, que tem a Chapecoense abrindo o Z-4 com 20.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado, mas as principais emoções ficaram reservadas para os minutos finais. Tanto que só nos acréscimos o time da casa conseguiu tirar o zero do placar. Primeiro, aos 44, Vagner Love marcou, mas estava impedido no lance e o árbitro invalidou o gol após analisar o VAR. Porém, minutos depois, aos 48, o camisa 9 deixou a sua marca valendo. Garcez cruzou rasteiro e ele só completou para o gol.

Na volta para o segundo tempo, o Paysandu foi para cima em busca do empate, mas acabou dando mais espaço para o Avaí, que seguiu criando boas chances.

Aos três, após um contra-ataque rápido, Garcez chutou com estilo e buscou o ângulo, mas mandou para fora. Aos 17, o time visitante quase empatou em uma cabeçada de Nicolas, defendida por César. Nos minutos finais, o Avaí seguiu em cima e quase ampliou aos 44. Garcez recebeu um lançamento longo, ajeitou e bateu, mas parou em bela defesa de Diogo Silva.

Os dois times voltam a campo na próxima semana para a disputa da 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Paysandu recebe o Mirassol, na segunda-feira (dia 26), às 19h, no estádio da Curuzu, em Belém. Já na terça-feira (dia 27), o Avaí visita o Coritiba, no estádio Couto Pereira, às 21h30.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 1 X 0 PAYSANDU

AVAÍ - César Augusto; Marcos Vinícius, Tiago Pagnussat, Gustavo Vilar e Mário Sérgio; Willian Maranhão (Ronaldo Henrique), Zé Ricardo, Pedro Castro (Gabriel Barros) e Giovanni (João Paulo); Garcez e Vágner Love (Hygor). Técnico: Enderson Moreira.

PAYSANDU - Diogo Silva; Michel Macedo, Quintana (Carlão), Luan Freitas e Kevyn; Leandro Vilela (Netinho), Val Soares (Juninho), Matheus Trindade e Cazares (Robinho); Borasi (Esli Garcia) e Nicolas. Técnico: Hélio dos Anjos.

GOL - Vagner Love, aos 48 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Mário Sérgio e Willian Maranhão (Avaí) e Leandro Vilela e Matheus Trindade (Paysandu).

ÁRBITRO - Marcio Dos Santos Oliveira (AL).

RENDA - R$97.380,00.

PÚBLICO - 7.783 total.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).