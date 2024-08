Zubeldía festeja classificação, mas não prevê duelo com Botafogo nas quartas da Libertadores

O técnico Luis Zubeldía festejou a classificação do São Paulo para as quartas de final da Copa Libertadores, nesta quarta-feira, no MorumBis, elogiou o Nacional pelo disputado confronto, mas não quis prever como será o duelo com o Botafogo na próxima fase.

"Vamos pensar na próxima partida (Vitória, pelo Brasileirão). Mais adiante pensarei nas duas partidas (contra o Botafogo). Quartas de final, oitavas de final... são difíceis. Tem certos atributos, o perfil dos times muda. Os times brasileiros colocaram dinheiro para terem bons planteis. Agora, estamos nessas instâncias finais e competiremos para passar com nossos recursos, nossas virtudes", afirmou o treinador argentino, que destacou a postura da equipe nos momentos mais complicados da partida.

"Podemos dizer que estamos agradecidos e por outro lado vou mostrar para os jogadores o que fizemos bem. Essas fases não tem tranquilidade. São muito difíceis. Tivemos uma partida muito equilibrada, mas tivemos a virtude de equilibrar em momentos certos e termos trazido um bom resultado", disse Zubeldía.

O técnico também exaltou a regularidade da equipe nos dois jogos. "Aproveitamos a grama, que estamos acostumados, e pudemos ao menos romper com passe, chegar com surpresa com jogadores de trás, vários cruzamentos. Fizemos um pouco do jogo que sabemos fazer, aproveitando também o empate que trouxemos de lá. São 180 minutos e tem que fazer uma boa série. Se faz 25 minutos maus, pode sentenciar os 180. Como fizemos 180 corretos, classificamos."