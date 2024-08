Dorival diz que ainda conta com Neymar na seleção brasileira: 'Jogador importantíssimo'

A seleção brasileira passa por um processo de renovação, como mostrou Dorival Júnior ao convocar os estreantes Estêvão, do Palmeiras, e Luiz Henrique, do Botafogo, nesta sexta-feira. Mas o espaço de Neymar está guardado para quando ele voltar a reunir condições de jogo. Em coletiva depois de divulgar a lista de convocados para os jogos de setembro das Eliminatórias da Copa do Mundo, o treinador disse ainda contar com o astro do Al-Hilal.

"Neymar é importantíssimo, fundamental e decisivo. Temos que respeitar o protocolo do que ele vinha apresentando e ainda não retornou por completo. Não tenho dúvidas de que, assim que esteja recuperado, voltará a ser relacionado. Todos sabem a importância que ele tem, ainda é muito cedo. Mesmo em seu próprio clube, está completando esse processo", afirmou Dorival.

Lesionado durante jogo do Brasil contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em outubro de 2023, Neymar passou por cirurgia no joelho esquerdo e está em fase final de recuperação. O atacante já começou a fazer atividades no gramado, mas não tem uma data determinada para voltar a atuar.

A contusão do craque brasileiro aconteceu pouco depois da sua chegada no Al-Hilal. Pelo clube da Arábia Saudita, disputou apenas cinco partidas e fez um gol, além de ter contribuído com duas assistências. No início de julho, o atacante de 32 anos esteve nos Estados Unidos acompanhando os jogos do Brasil na Copa América, torneio no qual o País foi eliminado precocemente pelo Uruguai, nas quartas de final.

Sem Neymar, o Brasil enfrenta o Equador às 22 horas no Couto Pereira, em 6 de setembro. Quatro dias depois, encara o Paraguai no Defensores Del Chaco, em Assunção, às 21h30. A seleção brasileira ocupa o sexto lugar das Eliminatórias, com sete pontos, na última colocação que dá vaga direta à Copa dos Estados Unidos, Canadá e México. O Equador é o quinto, com oito, e o Paraguai o sétimo, com cinco.