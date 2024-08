Guarani confirma empréstimo do atacante Paraizo ao Torreense, de Portugal

O Guarani confirmou o empréstimo do atacante Luccas Paraizo ao Torreense, da segunda divisão de Portugal, até o meio de 2025, com opção de compra ao final do vínculo. O jogador, de 22 anos, ganhou um aumento salarial e não pensou duas vezes em aceitar a proposta para ter sua primeira experiência no futebol europeu.

Paraizo já está em Portugal e passará por exames médicos antes de ser anunciado oficialmente. Ele deixa o Guarani após 15 jogos com a camisa bugrina e dois gols marcados. Seu último jogo foi na goleada sobre a Chapecoense por 4 a 0, no dia 17 de agosto.

Além do Guarani, Paraizo tem passagens por Noroeste, Matonense e Portuguesa. Pela Lusa foram 34 jogos e três gols marcados. Ele se destacou mesmo na equipe sub-20 da equipe capital. Em 25 partidas, anotou 22 gols.

O atacante se despede com o Guarani na lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos, seis atrás do CRB, o primeiro fora da zona de rebaixamento.

O próximo desafio será no domingo, às 16h, diante do Botafogo, na Arena NicNet, em Ribeirão Preto. O jogo é um confronto direto na luta contra o descenso.