Experiente Marcelo Melo substitui Gustavo Heide em convocação final do Brasil para a Copa Davis

Sai um jovem de 22 anos e entra um veterano de 40. Capitão do Brasil na Copa Davis, Jaime Oncins definiu nesta sexta-feira a lista final para a fase de grupos que ocorre entre 10 e 15 de setembro, em Bolonha, na Itália, com o experiente Marcelo Melo na vaga de Gustavo Heide.

Oncins teve de anunciar uma lista em julho, por causa de mudança no regulamento da Copa Davis, e na época chamou Thiago Monteiro, Felipe Meligeni, João Fonseca e Rafael Matos, todos mantidos agora, além, de Gustavo Heide, que acabou perdendo a vaga para Melo.

"Desde a primeira convocação, eu já trabalhava com a possibilidade de uma mudança. Dessa vez, a regra obrigava fazer a convocação dois meses antes, tempo esse em que muita coisa pode acontecer. Normalmente, definimos o grupo 15, 20 dias antes do confronto", afirmou o capitão.

As delegações podem mudar a lista até dez dias antes da competição, conforme prevê o regulamento da Federação Internacional de Tênis (ITF). E Oncins explicou que a decisão da mudança se baseou no formato da disputa em que o Brasil terá pela frente, em fase de grupos com a Itália, anfitriã e atual campeã, Bélgica e Holanda, na Unipol Arena.

"Iremos jogar contra três times diferentes. Então, acho muito importante termos, pelos menos, duas formações possíveis de duplas (Meligeni/Matos e Melo/Matos) ou até três (Melo/Meligeni), além das três possibilidades de simples", explicou.

Serão jogos de todos contra todos na primeira fase de grupos. Quem fizer duas vitórias primeiro sai ganhador do confronto. Os dois melhores avançam à fase final, agendada para novembro, entre os dias 19 a 24, em Málaga, na Espanha.