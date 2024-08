Operário-PR encerra sequência da Ponte Preta em Campinas e se reabilita na Série B

O Operário-PR conseguiu se reabilitar na Série B do Campeonato Brasileiro, ao encerrar uma grande sequência invicta da Ponte Preta. Na noite desta sexta-feira, venceu por 1 a 0 no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 23ª rodada. O único gol foi marcado por Daniel Lima em confronto de pouquíssimas oportunidades.

O Operário, que vinha de três derrotas seguidas, chegou a 32 pontos e subiu para o décimo lugar. O time tem um jogo atrasado contra o Sport e pode se aproximar ainda mais do G-4.

A Ponte Preta agora está há quatro jogos sem vencer, sendo duas derrotas seguidas, já que antes perdeu para o Amazonas por 2 a 1, fora de casa. Assim, segue com 28 pontos, em 13º lugar, sem jogos atrasados.

Dentro de casa, porém, o momento do time paulista era excelente. Vinha de seis vitórias seguidas e um empate. Tanto que foi a primeira derrota do técnico Nelsinho Baptista no Moisés Lucarelli, que fez seu primeiro jogo em 2 de junho.

A primeira grande chance da partida aconteceu logo nos primeiros minutos a favor do Operário. Após belo lançamento de Jacy, Vinicius Mingotti avançou até a grande área, na cara do goleiro, mas chutou para fora.

A partir daí, o jogo ficou bastante truncado no meio-campo, com os dois times abusando dos lançamentos, mas sem grandes chances de gol. Mingotti teve nova chance, mas cabeceou fraco e o goleiro Pedro Rocha defendeu tranquilo. Do lado da Ponte, Elvis cruzou a falta direto, mas ela passou por todo mundo e foi para fora.

O cenário pouco mudou na volta para o segundo. Apesar de boa movimentação no meio-campo, os dois times tinham muita dificuldade para furar a defesa e poucas chances foram criadas. Os técnicos começaram a fazer as substituições e quem se deu melhor foi o Operário.

Dois minutos depois de entrarem em campo, Pedro Lucas e Daniel Lima ajudaram a colocar o time paranaense à frente do placar. No meio-campo, Pedro Lucas tocou com perfeição pela direita. Sérgio Raphael deu um carrinho para cortar, mas sem sucesso. Daniel Lima invadiu a área e chutou no alto para fazer o gol. O VAR analisou um possível impedimento, mas validou o lance.

Logo depois, a Ponte Preta levou perigo quando Jeh recebeu pela esquerda e bateu forte, mas Rafael Santos conseguiu espalmar para escanteio. No final, o time tentou alçar a bola na área, incluindo em lances de falta, mas não conseguiu evitar a derrota.

Na próxima rodada, a Ponte Preta visita o Santos na sexta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro, em Santos (SP). Na segunda, dia 2, o Operário recebe o Brusque, às 21h30, no Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 0 X 1 OPERÁRIO

PONTE PRETA - Pedro Rocha; Thomás Luciano (João Gabriel), Mateus Silva, Sérgio Raphael e Gabriel Risso; Castro, Emerson Santos (Ramon) e Élvis; Éverton Brito (Iago Dias), Jeh (Renato) e Gabriel Novaes (Matheus Régis). Técnico: Nelsinho Baptista.

OPERÁRIO - Rafael Santos; Thales Oleques (Sávio), Fagner Alemão, Willian Machado e Lucas Hipólito; Índio, Jacy (Joseph) e Boschilia (Pedro Lucas); Felipe Augusto (Maxwell), Vinicius Mingotti (Daniel) e Rodrigo Rodrigues. Técnico: Rafael Guanaes

GOL - Daniel Lima, aos 28 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Mateus Silva e João Gabriel (Ponte Preta). Rodrigo Rodrigues (Operário)

ÁRBITRO - Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA).

RENDA - R$ 73.490,00.

PÚBLICO - 3.369 pagantes (3.775 presentes).

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).