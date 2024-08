Ituano derrota o Goiás, mas continua na zona de rebaixamento da Série B do Brasileiro

O Ituano conquistou um grande resultado neste sábado ao derrotar o Goiás por 1 a 0, no estádio Novelli Júnior, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O triunfo foi importantíssimo para deixar o clube paulista vivo no torneio, mas ainda não o tira da zona de rebaixamento.

Com a vitória, o Ituano chegou aos 22 pontos, dois a menos do que o CRB, primeiro fora da degola. O time alagoano tem dois jogos a menos. O Goiás, por sua vez, perdeu a oportunidade de encostar no G-6 e ficou em sétimo, com 32.

O Ituano começou com tudo e conseguiu marcar o único gol do primeiro tempo, logo aos sete minutos. Após grande passe de Vinícius Paiva, Guilherme Lazaroni deu o cruzamento para Bruno Xavier completar de carrinho para fazer 1 a 0. O Goiás foi em busca do empate e passou a ser melhor nos minutos seguintes, mas pouco criava.

A principal oportunidade do Goiás foi aos 22 minutos, quando Aloísio Souza apareceu na pequena área, na cobrança de escanteio, mas chutou para fora. Os donos da casa voltaram para o jogo e quase fizeram 2 a 0 com Thonny Anderson, que recebeu de Paiva, cortou o marcador, mas finalizou por cima do gol.

O segundo tempo começou movimentado com ambas as equipes buscando o gol. Apesar de estar à frente no placar, o Ituano não desistiu de atacar e criou boas oportunidades pela esquerda. Aos 12, Marcinho apareceu como elemento surpresa, contou para o meio e mandou para fora.

O Goiás sentiu a pressão por estar sendo superado por um adversário que luta contra o rebaixamento e subiu para o ataque de forma desorganizada, sofrendo assim com o contragolpe. Aos 33, José Aldo pegou a sobra e soltou o pé. Tadeu fez grande defesa.

No fim, o time esmeraldino apostou nas bolas cruzadas para dentro da área do Ituano, que se defendeu muito bem e conseguiu confirmar a vitória, com destaque para o goleiro Jefferson Paulino, que fez uma defesa incrível na cabeçada de Thiago Galhardo no apagar das luzes.

Na próxima rodada, o Ituano enfrenta o Sport na segunda-feira, às 20h, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE). No domingo, às 18h30, o Goiás recebe o Paysandu, na Serrinha, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA

ITUANO 1 X 0 GOIÁS

ITUANO - Jefferson Paulino; Marcinho, Guilherme Mariano, Claudinho e Guilherme Lazaroni (Kauan Richard); Rodrigo, Miquéias (Xavier) e José Aldo; Bruno Xavier (Léo Oliveira), Thonny Anderson e Vinícius Paiva (Neto Berola). Técnico: Alberto Valentim.

GOIÁS - Tadeu; Diego, Messias, David Braz e Luiz Henrique; Aloísio Souza (Nathan Melo), Marcão Silva (Diego Caito) e Rafael Gava (Ian Lucas); Welliton (Breno Herculano), Thiago Galhardo e Mateus Gonçalves (Régis). Técnico: Vagner Mancini.

GOLS - Bruno Xavier, aos sete minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Diego e Nathan Melo (Goiás).

ÁRBITRO - Bruno Mota Correia (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).