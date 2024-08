'Peço desculpas por não ser tão bom quanto a torcida espera de mim', diz Abel Ferreira

Placar elástico, uma grande atuação e uma vitória mais do que reabilitadora sobre o Cuiabá no Campeonato Brasileiro. Diante desse cenário, Abel Ferreira abriu a coletiva com um "pedido de desculpas" à torcida após as eliminações recentes na Libertadores e na Copa do Brasil.

"Peço desculpas por não ser tão bom pelo que esperam de mim. Peço desculpas por não ganhar todos os títulos e não ganhar todos os jogos. Quero agradecer aos torcedores pelos aplausos após a eliminação para o Botafogo", disse. O discurso, que serviu também com uma alfinetada aos críticos que condenaram a saída precoce das Copas, teve um tom de desabafo.

"Faço o melhor que sei pelos recursos que tenho, mas às vezes parece que não chega. Tenho muita sorte de ter os jogadores que tenho e também pela presidente. O clube é liderado de dentro para fora. Acho que sinceramente essa vitória é toda para ela (Leila Pereira), afirmou Abel na coletiva.

Falando ainda sobre as críticas que sofreu após cair diante de Botafogo e Flamengo nos torneio eliminatórios, o treinador comentou como foi encarar esse momento de turbulência recente.

"Foram dias muito difíceis. Até pela qualidade do Botafogo e do Flamengo. Agradeço muito ao torcedor que nos aplaudiu mesmo após a desclassificação. Isso é raro no Brasil. As pessoas têm que entender que nem sempre estamos no máximo da nossas performance", declarou.

Ele disse ainda que vai continuar o seu trabalho. "O futebol é muito mais mental do que todos vocês pensam. Nunca prometi títulos a ninguém. Quando eu for o problema, deixarei de ser o problema no dia seguinte." Ao falar sobre os questionamentos de fãs descontentes com seu trabalho, ele comentou: "Devo satisfações a três mulheres: minha mãe, minha mulher e a presidente Leila Pereira".

Abel comentou ainda sobre o grande problema que acompanhou o time no mês de agosto. "Foram as lesões. Tivemos muitas lesões. Desde que cheguei aqui luto pelos três dias de descanso. Isso e o cuidado com o gramado", disse.