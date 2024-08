Maringá vence a Internacional em Limeira e fica a um empate do acesso na Série D

A chance da Internacional-SP conquistar o acesso dentro da Série D do Campeonato Brasileiro ficou menor após a derrota por 1 a 0 para o Maringá, neste sábado, no jogo de ida das quartas de finais disputado na cidade de Limeira, no interior de São Paulo.

Agora o time paulista terá que vencer no Paraná por dois gols de diferença para chegar às semifinais. Ou então, ganhar por um gol e disputar a vaga nos pênaltis. O time paranaense fica com a vantagem do empate.

O segundo confronto será disputado no próximo domingo, às 18h30, no estádio Willie Davids, na cidade de Maringá, no norte do Paraná.

O primeiro jogo foi disputado no estádio Major Levy Sobrinho, o Limeirão, e teve um público de quase sete mil torcedores. O Maringá surpreendeu com uma pressão inicial, tanto que marcou seu gol logo aos 13 minutos, com Robertinho. A Inter não teve forças para evitar a derrota.

A rodada de ida continua domingo com mais três jogos. No outro fim de semana vão acontecer os jogos de volta pra definir os semifinalistas e que vão garantir o acesso para a Série C, em 2025.

CONFIRA OS JOGOS DE IDA DAS QUARTAS DE FINAL:

SÁBADO

Inter de Limeira-PR 0 x 1 Maringá-PR

DOMINGO

16h

Anápolis-GO x Iguatu-CE

Itabaiana-SE x Treze-PB

17h

Retrô-PE x Brasiliense-DF