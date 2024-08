Corinthians visita Fortaleza em 'duelo de Sul-Americana', mas com diferença no Brasileirão

O Corinthians encara o Fortaleza neste domingo, às 16h (horário de Brasília), na Arena Castelão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. É uma prévia das quartas de final da Copa Sul-Americana, quando as duas equipes voltarão a se enfrentar. Agora, contudo, o embate coloca frente a frente diferentes situações na tabela de classificação.

O time de Ramón Díaz perdeu a chance de sair da zona de rebaixamento ao empatar com o Fluminense na última rodada. A equipe ocupa a 17ª posição, com 22 pontos, mesma pontuação do 16º, Vitória. Já o Fortaleza é segundo colocado e briga pela liderança. O time de Juan Pablo Vojvoda entra em campo ao mesmo tempo que o Botafogo visita o Bahia e com chances de terminar a rodada na primeira posição.

A equipe corintiana tem apresentado desempenho melhor nas copas do que no Brasileirão. Isso se exemplifica na sequência de cinco jogos sem vencer na competição nacional, um período de um mês em jejum. A última vitória foi contra o Bahia em 21 de julho. Desde então, foram quatro empates e uma derrota.

Entretanto, no último compromisso, contra o Red Bull Bragantino na Sul-Americana, o time não teve a mesma facilidade que na rodada de ida, o que passa a ser o esperado diante da priorização da recuperação no torneio nacional. Até por isso, o compromisso contra o Juventude pela Copa do Brasil na semana que vem não deve interferir na escalação de Ramón Díaz, que quer virar a chave do Corinthians no Brasileirão.

"Temos que mudar nossa situação no (Campeonato) Brasileiro. Não podemos deixar para amanhã, e para amanhã, e para amanhã. Temos que mudar no próximo jogo. Tem que começar no próximo jogo para a gente não sofrer até o final, e aí, sim, a gente tira o time dessa situação para conseguir coisas melhores nas copas, que temos condições", disse o lateral Fagner depois da classificação na Sul-Americana.

Ramón Díaz deseja já contar com os reforços José Martínez e Héctor Hernández. Isso depende, porém, da regularização de documentos dos atletas, o que pode travar a estreia da dupla. Mesmo sem eles, o técnico terá os retornos de Raniele, Yuri Alberto e Ángel Romero, ainda que no banco.

A equipe que irá a campo deve ser semelhante a que se classificou na Sul-Americana. As mudanças ficam no lado direito, com Matheuzinho no lugar de Fágner, e no ataque, com retorno de Talles Magno, poupado no meio da semana. Resta a dúvida se o garoto entra no lugar de Giovane ou Coronado.

Do outro lado, Vojvoda não terá o zagueiro Titi, suspenso. Brítez e Tomás Cardona vão compor a dupla de zaga. Os meias Matheus Rossetto e Calebe e o atacante Marinho estão no departamento médico e não têm previsão de retorno. A novidade pode ser o lateral-direito Eros Mancuso, contratado junto ao Estudiantes nesta janela de transferências.

Após a classificação na Sul-Americana contra o Rosario Central, o técnico argentino refletiu sobre a pressão de jogar na Arena Castelão, tanto para os adversários, quanto para o próprio Fortaleza, que "assume a responsabilidade" diante do torcedor. "Gostamos de jogar aqui, mas é difícil. No primeiro tempo essa pressão estava do nosso lado também, mas os jogadores responderam do melhor jeito."

Na temporada de 2024, o time ainda não perdeu jogando em casa pelo Brasileirão. A atual sequência é de 12 vitórias no estádio. Ao todo, em 29 jogos, são 20 vitórias, sete empates e duas derrotas. Se vencer o Corinthians e o Botafogo não vencer o Bahia, a equipe assume a liderança, mesmo com possíveis vitórias de Palmeiras e Flamengo.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X CORINTHIANS

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Brítez, Tomás Cardona e Felipe Jonatan; Lucas Sasha, Hércules e Pochettino; Yago Pikachu, Lucero e Breno Lopes. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho e Cacá; Matheuzinho, Ryan, Charles, Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Talles Magno e Giovane (Igor Coronado). Técnico: Ramón Díaz.

ÁRBITRO- Felipe Fernandes de Lima (MG).

HORÁRIO - 16 horas (de Brasília).

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza.