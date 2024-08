Internacional e Cruzeiro iniciam a sequência de dois confrontos no Brasileirão

Internacional e Cruzeiro farão um confronto de gigantes neste domingo. Em situações diferentes no Campeonato Brasileiro, eles se enfrentam no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela 24ª rodada. Curiosamente, voltarão a se enfrentar na quarta-feira, às 19h30, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), em jogo atrasado da quinta rodada.

Depois de vencer o Juventude, por 2 a 1, de virada, encerrando jejum de 12 jogos sem vitórias na temporada, o Inter voltou a surpreender negativamente. Foi derrotado pelo lanterna Atlético-GO por 1 a 0, em Goiânia (GO).

Assim, permaneceu 25 pontos, ainda próximo da zona de rebaixamento. Além do jogo contra o Cruzeiro, o time gaúcho tem jogos atrasados com Red Bull Bragantino, Flamengo e Fortaleza. Por isso, existe a expectativa de uma melhora na pontuação na tabela.

A boa notícia é que o técnico Roger Machado poderá contar com um retorno muito importante: o atacante Rafael Borré, que é favorito em disputa com Enner Valencia. O treinador, porém, pode inovar e usar os dois, tirando Bruno Tabata do meio-campo.

Além disso, o meia Alan Patrick está próximo do retorno. Enquanto isso não acontece, Bruno Gomes segue na lateral e Gabriel Carvalho no setor criativo. Na zaga, há chance de Vitão voltar, assumindo vaga de Rogel. A diretoria também tenta confirmar a contratação do lateral-direito Braian Aguirre, do Lanús, da Argentina.

Roger lamentou a última derrota, mas pediu foco ao neste jogo. "Era um jogo para três pontos. O adversário briga por outra competição do que nós. Eles nos devolveram a um lugar de desconfiança. Mas isso já ficou para trás, nosso foco está totalmente no Cruzeiro."

No Brasileirão, o Cruzeiro não vence há três jogos, sendo uma derrota e dois empates, o último deles contra o Vitória por 2 a 2. Com 37 pontos, briga pelo G-6 e tem apenas o jogo contra o Inter atrasado.

Apesar dessa oscilação, o time mineiro chega bem confiante para o duelo, uma vez que no meio da semana avançou às quartas de final da Copa Sul-Americana. Após vencer o Boca Juniors por 2 a 1, igualou o placar agregado em 2 a 2 e os brasileiros venceram a disputa nos pênaltis por 5 a 4.

O técnico Fernando Seabra precisa montar o time com um desfalque de peso: o meia Matheus Pereira, principal jogador do elenco, está suspenso. Assim, Lautaro Díaz será responsável pela criação. O setor ainda terá Barreal, enquanto Vital, Romero e Lucas Silva disputam a outra vaga.

Seabra valorizou a classificação contra o Boca Juniors, deixando no ar que a Sul-Americana é a prioridade do clube. "O jogo, por tudo que ele representava e o nível do adversário, a gente sabia que era emblemático, simbólico. Mostra que o Cruzeiro voltou e dá confiança para a nossa sequência na temporada."

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X CRUZEIRO

INTERNACIONAL - Rochet; Bruno Gomes, Agustín Rogel (Vitão), Gabriel Mercado e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique, Bruno Tabata, Gabriel Carvalho e Wesley; Rafael Borré. Técnico: Roger Machado.

CRUZEIRO - Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Wallace, Matheus Henrique, Barreal, Vital (Romero ou Lucas Silva) e Lautaro Díaz; Dinneno. Técnico: Fernando Seabra.

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

HORÁRIO - 19h

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).