Mano Menezes elogia intensidade do Fluminense contra o Atlético-MG: 'Não podemos relaxar ainda'

Depois de vencer o Grêmio na terça-feira e avançar às quartas de final da Libertadores, o técnico do Fluminense, Mano Menezes, se disse surpreso com a intensidade apresentada pelo time na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG na noite de sábado, no Mineirão, pelo Brasileiro.

"Geralmente, quando você faz o que fizemos na terça e atinge o objetivo, você relaxa um pouco", afirmou o técnico. "Foram dois dias batendo na tecla para não relaxar. E não podemos relaxar ainda."

Com o resultado, o Fluminense chegou a 24 pontos e dormiu fora da zona de rebaixamento do Brasileiro, em 16º lugar. O atual campeão da Libertadores chegou a ocupar a lanterna do campeonato.

Na avaliação de Mano Menezes, o Fluminense ganhou confiança ao avançar na Libertadores. "Você vai se afirmando e acreditando mais nas ideias. Estamos nesse estágio", afirmou o técnico, ressaltando que as oscilações são normais. "Você não vai ter semanas boas o tempo inteiro. Tem que ter maturidade para conviver com isso", completou.

Fluminense e Atlético-MG voltam a se enfrentar pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. O técnico acredita que as circunstâncias serão muito diferentes das enfrentadas na vitória pelo Brasileiro. "É uma felicidade construir uma vitória, fora de casa, contra um grande adversário. A equipe se comportou muito bem, mas vai ser um jogo diferente, em outro lugar, provavelmente (Arena MRV). Outros jogadores dos dois lados", afirmou.

O Atlético-MG, ainda vivo na Copa do Brasil, decidiu poupar alguns jogadores neste sábado, como Paulinho e Scarpa, contra o Fluminense. O time de Gabriel Milito enfrenta o São Paulo, na quarta-feira, pelo jogo de ida das quartas de final. "O mais importante é respeitar o Atlético-MG como sempre respeitei", completou Mano.

Fora da Copa do Brasil, o Fluminense terá uma semana livre antes de enfrentar o São Paulo pelo Brasileiro no domingo, às 18h30, no Maracanã, no Rio. "Temos que continuar na semana que vem porque temos o São Paulo, um grande adversário, na nossa casa", afirmou o técnico do Fluminense.