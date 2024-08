Gabriel Milito fala em 'crise preocupante' no Atlético-MG após derrota para o Fluminense

Após acumular o quarto jogo sem vencer no Brasileiro, o técnico do Atlético-MG, Gabriel Milito, afirmou que o time enfrenta uma "crise preocupante". A declaração foi dada após a derrota por 2 a 0 para o Fluminense, no Mineirão, na noite deste sábado.

"Estamos jogando mal, enfrentando uma crise futebolística preocupante, concedendo gols com muita facilidade", afirmou o técnico argentino, identificando falhas também nos demais setores. "O meio não está conectando com os atacantes para gerar situações de gol. Erramos os cruzamentos e há finalizações, mas sem acerto."

Para tentar superar o mau momento, Milito admite mudanças no esquema tático, mas diz não acreditar ser esse o motivo do desempenho ruim nos últimos jogos. Não acredito que tenha a ver com o sistema, senão eu trocaria", afirmou. "Não estamos jogando bem porque perdemos a fluidez no jogo. Estamos atravessando uma fase realmente ruim."

Apesar da assumida crise, o Atlético-MG segue vivo em duas copas, nas quais enfrenta os atuais campeões. Na Libertadores, o time vai voltar a encontrar o Fluminense e na Copa do Brasil o adversário é o São Paulo.

"Estamos nas quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, mas o que me deixa mais preocupado é o rendimento da equipe", reafirmou o técnico. "Falta confiança. Acreditei que a classificação na Libertadores nos daria mais ânimo para o Brasileiro. Mas voltamos a ver hoje (sábado) que a equipe está abaixo do nível que pode ter."

Antes da 25ª rodada do Brasileiro, o Atlético-MG enfrenta o São Paulo, na quarta-feira, às 21h30, no MorumBIS, pelo jogo de ida da Copa do Brasil. No domingo, às 16h, visita o Grêmio em jogo que marcará a volta da arena gremista, em Porto Alegre.

O Atlético-MG tem 30 pontos no Brasileiro e aparece em oitavo lugar, embora tenha dois jogos a menos: Grêmio, em casa, e Athletico, fora.