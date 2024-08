Itabaiana-SE e Retrô-PE abrem vantagem na luta por acesso na Série D

Itabaiana-SE e Retrô-PE conquistaram vantagem importante nas quartas de final da Série D do Brasileiro ao vencerem seus jogos, neste domingo, na rodada de ida, enquanto o Anápolis-GO empatou.

O Itabaiana recebeu o Treze-PB no estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana (SE), e venceu por 3 a 1, sendo o único time a vencer por dois gols de diferença. Assim, pode perder por até um gol de diferença para avançar e garantir o acesso. O jogo de volta está marcado para domingo, às 16h, no Estádio Amigão, em Campina Grande (PB).

O Retrô venceu o Brasiliense-DF por 1 a 0 na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE), e agora precisa de um empate. O jogo decisivo será realizado no domingo, às 15h30, no Serejão, em Brasília (DF).

O Anápolis, mesmo jogando no estádio Jonas Duarte, em Anápolis (GO), ficou apenas no empate por 1 a 1 com o Iguatu-CE. Com isso, quem vencer no segundo jogo garantirá o acesso. O novo encontro está marcado para sábado, às 16h, no Morenão, em Iguatu (CE).

No sábado, o Maringá-PR já tinha vencido a Inter de Limeira por 1 a 0 no Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP). O time paranaense foi o único a vencer como visitante. O jogo de volta está marcado para domingo, às 18h30, no Willie Davids, em Maringá (PR).

Como em todas as competições da CBF, o gol fora não é usado como critério de desempate. Se der empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis. A única vantagem para os times com melhores campanhas é fazer o jogo decisivo em casa.

CONFIRA OS RESULTADOS DOS JOGOS DE IDA:

Inter de Limeira-SP 0 x 1 Maringá-PR

Anápolis-GO 1 x 1 Iguatu-CE

Itabaiana-SE 3 x 1 Treze-PB

Retrô-PE 1 x 0 Brasiliense-DF