Vila Nova ganha duelo direto com o América-MG e permanece no G-4 da Série B

Em um duelo direto pela parte de cima da tabela, o Vila Nova conseguiu emplacar a terceira vitória seguida para continuar no G-4 - zona de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO), venceu o América-MG, por 1 a 0, neste domingo, com um bonito gol de falta de Éric Davis já no segundo tempo.

Com o resultado, o Vila Nova ultrapassou o Mirassol, que ainda joga na rodada, e aparece na terceira colocação com 39 pontos, atrás de Santos (39) e Novorizontino (40). O América-MG, apesar da derrota, segue na cola no G-4, na quinta colocação, com 35 pontos. Mas, chegou ao terceiro jogo sem vitória.

O primeiro tempo foi para lá de movimentado. O Vila Nova balançou as redes duas vezes, mas nenhuma valeu. Logo aos três minutos, Igor Henrique recebeu na área, ganhou da marcação e mandou no cantinho. A arbitragem marcou uma falta no começo do lance e invalidou o gol.

Aos 42, foi a vez de Alesson deixar a sua marca, após receber um lançamento na área. Após analisar as imagens do VAR, o árbitro marcou impedimento e o gol foi anulado. Do outro lado, o América-MG também criou boas chances. A melhor delas um chute na trave de Daniel Borges.

Na volta do intervalo, a partida seguiu a todo vapor. Tanto que o Vila Nova enfim conseguiu sair em vantagem aos 15 minutos, em um lance de bola parada. Éric Davis cobrou falta com precisão, sem chances para o goleiro Elias. O gol assustou o América-MG, que demorou para conseguir responder.

Isso só foi acontecer aos 40 minutos, quando depois de um contra-ataque rápido, Felipe Azevedo avançou e ficou de cara para o gol, mas parou em grande defesa do goleiro Elias. Já aos 48, Wallison recebeu na área e chutou cruzado. A bola desviou, mas saiu pela linha de fundo.

Pela 24ª rodada da Série B, no sábado, o Vila Nova visita o Novorizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi, às 17h. Enquanto isso, na terça-feira (3), o América-MG encara o Mirassol, fora de casa, no estádio José Maria de Campos Maia, às 18h.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 1 X 0 AMÉRICA-MG

VILA NOVA - Dênis Júnior; Elias, Ralf, Jemmes e Eric Davis (Quintero); Arilson, João Vitor e Igor Henrique (João Lucas); Júnior Todinho (Emerson Urso), Henrique Almeida (Deni Junior) e Alesson (Rhuan). Técnico: Luizinho Lopes.

AMÉRICA-MG - Elias; Daniel Borges, Ricardo Silva, Éder e Marlon; Alê (Moisés), Juninho (Vinicius), Felipe Amaral (Wallisson) e Fernando Elizari; Fabinho (Felipe Azevedo) e Matheus Davó (Renato Marques). Técnico: Cauan de Almeida.

GOL - Éric Davis, aos 15 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Arilson e Igor Henrique (Vila Nova) e Éder (América-MG).

ÁRBITRA - Edina Alvez Batista (SP).

RENDA - R$ 192.895,00.

PÚBLICO - 9.510 torcedores.

LOCAL - Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO).