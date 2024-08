Vitor Roque é emprestado ao Bétis por 'progresso e adaptação', mas pode não voltar ao Barcelona

O sonho de Vitor Roque em defender as cores do Barcelona pode ter durado apenas 16 partidas. Neste segunda-feira, o clube catalão anunciou o empréstimo do brasileiro ao Real Bétis por um ano, com opção de ampliação por mais um ano e preferência de compra ao adversário do Campeonato Espanhol.

"Acordo alcançado entre o FC Barcelona e o Real Bétis para o empréstimo do jogador Vitor Roque até 30 de junho de 2025, com opção de mais um ano. A equipe andaluz registrará o jogador e terá o direito de compra", informou o Barcelona.

Apesar de revelar o direito de compra, o clube azul-grená explicou que seria uma maneira de o brasileiro ganhar rodagem da Espanha, mesmo fora dos planos para atual temporada. Contratação milionária, Vitor Roque tem contrato com o Barcelona até 2031.

"Tigrinho (apelido do jogador) buscará gozar de minutos com o Bétis para seguir com sua progressão e adaptação à Liga Espanhola", explicou o Barcelona. Vitor Roque chegou no meio da temporada passada, realizou 16 jogos e anotou dois gols, definindo a vitória por 1 a 0 sobre o Osasuna e no triunfo por 3 a 1 sobre o Alavés, até perder espaço.

Há alguns dias, Vitor Roque apagou de suas redes sociais que era jogador do Barcelona. Mesmo relutando em não deixar o clube, sabia que precisava ficar em atividade e aceitou ir ao rival do Campeonato Espanhol.

"Há um tigre na sala. Bem-vindo a Villamarín, Vitor Roque", anunciou o Bétis. O clube fez questão de frisar a passagem do brasileiro pela seleção nacional e a conquista do Sul-Americano sub-20 na qual foi o artilheiro com seis gols.